गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वआज अमेरिकी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, व्हाइट हाउस में होगा डिनर, जानें शेड्यूल

आज अमेरिकी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, व्हाइट हाउस में होगा डिनर, जानें शेड्यूल

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 से 25 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे. 24 सितंबर को वॉशिंगटन में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात होगी. यह घटनाक्रम अहम रहने वाला है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 23 Sep 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 सितंबर यानी आज से अमेरिका के दौरे पर रहेंगे. यह 11 साल बाद उनकी अमेरिका की पहली यात्रा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद शी जिनपिंग का ज्वाइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट पर स्वागत कर सकते हैं. किसी विदेशी नेता के स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का खुद एयरपोर्ट पहुंचना सामान्य नहीं माना जाता. इससे पहले ट्रंप ने अगस्त 2025 में अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एयरफील्ड पर स्वागत किया था.

सम्मान में होगा स्टेट डिनर का आयोजन

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
कनाडा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, मार्क कार्नी बोले- जी20 के दौरान आएंगे भारतीय पीएम
कनाडा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, मार्क कार्नी बोले- जी20 के दौरान आएंगे भारतीय पीएम
विश्व
ट्रंप ने मिलाया ग्रीनलैंड और डेनमार्क से हाथ, आर्कटिक में अमेरिका बनाएगा नए मिलिट्री बेस
ट्रंप ने मिलाया ग्रीनलैंड और डेनमार्क से हाथ, आर्कटिक में अमेरिका बनाएगा नए मिलिट्री बेस
विश्व
'भारत को अमेरिका...', जेपी मॉर्गन के CEO की ट्रंप को बड़ी सलाह
'भारत को अमेरिका...', जेपी मॉर्गन के CEO की ट्रंप को बड़ी सलाह
विश्व
आसिम मुनीर के बयान पर PAK को भारत का जवाब- 'पहले...'
आसिम मुनीर के बयान पर PAK को भारत का जवाब- 'पहले...'

शी जिनपिंग अपनी पत्नी पेंग लियुआन के साथ अमेरिका पहुंचेंगे. व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन भी किया जाएगा. ट्रंप और जिनपिंग के बीच 24 सितंबर को वॉशिंगटन में द्विपक्षीय बातचीत होगी. व्हाइट हाउस के मुताबिक, 23 सितंबर को ट्रंप ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर जिनपिंग और पेंग लियुआन का स्वागत करेंगे, जबकि अगले दिन व्हाइट हाउस में औपचारिक स्टेट अराइवल सेरेमनी होगी.

चार महीने बाद फिर आमने-सामने होंगे ट्रंप-जिनपिंग

ट्रंप और जिनपिंग की 2026 में यह दूसरी प्रमुख आमने-सामने मुलाकात होगी. इससे पहले दोनों नेताओं की मई 2026 में बीजिंग में मुलाकात हुई थी. ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन के दौरे पर गए थे और 14 मई को दोनों नेताओं ने बीजिंग में बातचीत की थी.

इस बार की बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक और रणनीतिक मुद्दों को लेकर लगातार बातचीत चल रही है.

टैरिफ और व्यापार पर रहेगी नजर

ट्रंप और जिनपिंग के बीच बातचीत में टैरिफ और अमेरिका-चीन व्यापार प्रमुख मुद्दों में रह सकते हैं. दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव का असर वैश्विक बाजार और सप्लाई चेन पर भी पड़ता है.

बातचीत में व्यापार असंतुलन का मुद्दा भी उठ सकता है. इसके अलावा चीन से अमेरिका में होने वाले निवेश, दुर्लभ खनिजों और दूसरी व्यापारिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है.

AI को लेकर भी बातचीत

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI भी बैठक का अहम मुद्दा हो सकता है. अमेरिका और चीन दोनों AI और अत्याधुनिक तकनीक में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. ताइवान भी ट्रंप-जिनपिंग बातचीत का संवेदनशील मुद्दा रहेगा. चीन ताइवान को लेकर अमेरिकी सैन्य समर्थन और हथियारों की बिक्री का विरोध करता है.

रूस से तेल खरीद और ईरान युद्ध भी एजेंडे में

रूस से तेल खरीद का मुद्दा भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण हो सकता है. अमेरिका उन देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे चुका है जो रूस से तेल खरीदना जारी रखते हैं. चीन और भारत दोनों रूसी कच्चे तेल के बड़े खरीदार हैं.

अगर अमेरिका रूस को लेकर अपनी नीति में नरमी लाता है या चीन के साथ इस मुद्दे पर कोई समझ बनती है, तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है. ईरान युद्ध भी बातचीत का एक और संभावित मुद्दा है. चीन और अमेरिका के बीच ईरान को लेकर मतभेद हैं और मध्य पूर्व की स्थिति का असर तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार पर भी पड़ रहा है.

यह भी पढ़िएः 'भारत को अमेरिका...', जेपी मॉर्गन के CEO की ट्रंप को बड़ी सलाह

 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
US XI JINPING DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, मार्क कार्नी बोले- जी20 के दौरान आएंगे भारतीय पीएम
कनाडा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, मार्क कार्नी बोले- जी20 के दौरान आएंगे भारतीय पीएम
विश्व
ट्रंप ने मिलाया ग्रीनलैंड और डेनमार्क से हाथ, आर्कटिक में अमेरिका बनाएगा नए मिलिट्री बेस
ट्रंप ने मिलाया ग्रीनलैंड और डेनमार्क से हाथ, आर्कटिक में अमेरिका बनाएगा नए मिलिट्री बेस
विश्व
'भारत को अमेरिका...', जेपी मॉर्गन के CEO की ट्रंप को बड़ी सलाह
'भारत को अमेरिका...', जेपी मॉर्गन के CEO की ट्रंप को बड़ी सलाह
विश्व
आसिम मुनीर के बयान पर PAK को भारत का जवाब- 'पहले...'
आसिम मुनीर के बयान पर PAK को भारत का जवाब- 'पहले...'
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के सौरव दास को क्यों आया गुस्सा? बोले- 'पता चला है कि दिल्ली पुलिस...'
CJP के सौरव दास को क्यों आया गुस्सा? बोले- 'पता चला है कि दिल्ली पुलिस...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
इंडिया
SIR पर खुलासे से सियासी बवाल, प्रशांत भूषण बोले- ज्ञानेश कुमार को हटाएं
SIR पर खुलासे से सियासी बवाल, प्रशांत भूषण बोले- ज्ञानेश कुमार को हटाएं
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने भारत से टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, एक साल बाद वापस आया खूंखार गेंदबाज
न्यूजीलैंड ने भारत से टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, एक साल बाद वापस आया खूंखार गेंदबाज
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
जम्मू और कश्मीर
BJP विधायक विजय शर्मा का लापता बेटा दिल्ली में मिला, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश
BJP विधायक विजय शर्मा का लापता बेटा दिल्ली में मिला, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश
इंडिया
साइक्लोन अर्नब लाएगा 'आफत', कई राज्यों में रेड अलर्ट, जानें ताजा अपडेट
साइक्लोन अर्नब लाएगा 'आफत', कई राज्यों में रेड अलर्ट, जानें ताजा अपडेट
Home Tips
Kitchen Cloth Smell: रसोई के कपड़े से बदबू नहीं जा रही, काम करेगा ये तरीका
रसोई के कपड़े से बदबू नहीं जा रही, काम करेगा ये तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget