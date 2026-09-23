'भारत को अमेरिका...', जेपी मॉर्गन के CEO की ट्रंप को बड़ी सलाह

राष्ट्रपति ट्रंप ने सितंबर 2026 में 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट' पर साइन कर दिया है. जिसके बाद उन्हें रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 परसेंट टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है. इस बिल के कानून बनने के बाद जेपीमॉर्गन चेज एंड कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जेमी डिमॉन ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका को रूसी तेल को लेकर भारत और ग्लोबल ऑयल मार्केट को सजा नहीं देनी चाहिए, भले ही वो यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए मॉस्को पर दबाव बनाना चाहता हो.

डिमॉन मुंबई में जेपी मॉर्गन की सालाना इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए भारत आए हैं. अपनी यात्रा के दौरान वे भारत की बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से भी मिलेंगे.

भारत को नहीं देनी चाहिए सजा

मंगलवार को एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में डिमॉन ने रूस पर अमेरिका के नए प्रतिबंध बिल के बारे में बात की और कहा कि रूसी तेल की वजह से भारत और दुनिया के तेल बाजारों को सजा नहीं मिलनी चाहिए. डिमॉन ने कहा कि ''वे रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका में मौजूद चिंता को समझते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेल और दूसरे बाजारों में कोई गड़बड़ी नहीं चाहते हैं.''

असल में, रिफाइनरियों को आम तौर पर तेल के खास ग्रेड को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिससे उनके लिए सप्लायर बदलना मुश्किल हो जाता है. इस बारे में डिमॉन ने कहा कि अगर बाजार एक जगह से तेल नहीं खरीदते हैं, तो उन्हें दूसरी जगह से खरीदना होगा. उन्होंने आगे कहा, "हो सकता है कि वह तेल उन रिफाइनरियों के लिए सही न हो."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि अमेरिका बैठकर उन सभी मुद्दों को समझेगा और रूस का मुक़ाबला करने के लिए जरूरी कदम उठाते हुए भारत और दुनिया के तेल बाजारों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा.''

यूक्रेन की मदद पर फोकस करें

डिमॉन ने कहा कि फोकस यूक्रेन की और मदद करने पर होना चाहिए, उन्होंने कहा कि ऐसा करने के कई तरीके हैं. यह (प्रतिबंध) एक छोटा तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे पक्का नहीं है कि हमें तेल पर किसी तरह का टैरिफ लगाना चाहिए. हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं.

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