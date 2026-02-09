युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते, बल्कि इसमें दिमाग, रणनीति और सही हथियारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है. कई बार एक ही हथियार पूरे युद्ध का नतीजा बदल देता है. इतिहास में कुछ ऐसे हथियार बने हैं, जो अपने समय में बेहद खतरनाक और अनोखे थे. इन हथियारों ने न सिर्फ युद्ध जीते, बल्कि देशों और दुनिया की दिशा भी बदल दी. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ऐसे 5 खतरनाक हथियार हैं, जो जंग के मैदान में दुश्मन के परखच्चे उड़ाने का मद्दा रखते हैं.

1. मैक्सिम गन

साल 1884 में हिराम मैक्सिम ने दुनिया की पहली पूरी तरह ऑटोमैटिक मशीन गन बनाई, जिसे मैक्सिम गन कहा गया. यह गन एक मिनट में करीब 600 गोलियां चला सकती थी. पहले विश्व युद्ध में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ. इस गन की वजह से बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और ट्रेंच यानी खाइयों में लड़ाई शुरू हुई.

2. राइफल और मिनी बॉल

पुरानी बंदूकों के मुकाबले राइफल ज्यादा दूर और सटीक निशाना लगाती थी. मिनी बॉल नाम की गोली ने राइफल को और खतरनाक बना दिया. अमेरिकी गृह युद्ध और पहले विश्व युद्ध में स्प्रिंगफील्ड, ली-एनफील्ड और मौजर जैसी राइफलें खूब इस्तेमाल हुईं. इन हथियारों से युद्ध में मौतों की संख्या काफी बढ़ गई.

3. परमाणु बम

परमाणु हथियार दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार माने जाते हैं. दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए. इन धमाकों में करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई. परमाणु बम की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एक पूरा शहर कुछ सेकंड में खत्म हो सकता है. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICANW) की रिपोर्ट के मुताबित मौजूदा वक्त में दुनिया के केवल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है. इस लिस्ट में अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, यूके, फ्रांस, इजरायल और नॉर्थ कोरिया. रूस के पास सबसे ज्यादा 5459 परमाणु हथियार है. दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 5277 परमाणु हथियार है. वहीं भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन है.

4. जैविक हथियार

जैविक हथियार ऐसे हथियार होते हैं, जिनमें बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु, वायरस या ज़हर का इस्तेमाल होता है. पुराने समय में पानी को गंदा करके दुश्मन को बीमार किया जाता था. आज के समय में एंथ्रेक्स और प्लेग जैसे कीटाणु इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो बहुत खतरनाक होते हैं.

5. शॉक कैवेलरी

मध्यकाल में घुड़सवार सेना बहुत ताकतवर मानी जाती थी. तेज दौड़ते घोड़ों पर सवार सैनिक सीधे दुश्मन पर हमला करते थे. इससे दुश्मन की लाइनें टूट जाती थीं और अफरा-तफरी मच जाती थी. कई बड़े युद्धों में इस रणनीति ने जीत दिलाई. इन हथियारों ने युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना दिया और इतिहास में गहरी छाप छोड़ी. आज भी दुनिया इनसे मिले सबक को याद रखती है.