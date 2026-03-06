हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरानी जहाज IRIS Dena पर अमेरिकी हमले को लेकर भड़के ओवैसी, कहा- सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ट्रंप की कार्रवाई को...

ईरानी जहाज IRIS Dena पर अमेरिकी हमले को लेकर भड़के ओवैसी, कहा- सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ट्रंप की कार्रवाई को...

असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, 'अगर यह चीनी नौसेना के लिए इन जलक्षेत्र में काम करने का एक उदाहरण बन जाता है, तो क्या मोदी सरकार तब भी चुप रहेगी?'

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 06 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत से लौट रहे ईरानी फ्रिगेट (युद्धपोत) आईरिस देना (IRIS Dena) पर अमेरिकी हमले को लेकर सरकार से उसका रुख स्पष्ट करने को कहा है. उन्होंने हमले की कड़ी आलोचना की है और सरकार से भी अपील की है कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'अमेरिकी नौसेना के भारतीय जलक्षेत्र के इतने करीब ईरानी जहाज डुबोने को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब नहीं मिले हैं. जवाब सरकार को देने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री चुप हैं. यह हमारे देश के लोगों के प्रति उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना है.'

असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या ट्रंप प्रशासन ने ईरानी जहाज को निशाना बनाने से पहले उन्हें इसे लेकर सूचित किया था. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'क्या ट्रंप प्रशासन ने भारतीय जलक्षेत्र के इतने करीब न्यूक्लियर सबमरीन इस्तेमाल करने और वॉर जोन को बढ़ाने का फैसला करने से पहले भारत सरकार को बताया था? आखिर हम भी क्वाड के सदस्य हैं और अमेरिका के रणनीतिक साझेदार हैं.'

असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, 'अगर यह चीनी नौसेना के लिए इन जलक्षेत्र में काम करने का एक उदाहरण बन जाता है, तो क्या मोदी सरकार तब भी चुप रहेगी?' ओवैसी ने एक और पोस्ट में लिखा, 'अगर अमेरिका आसपास मौजूद दो अन्य ईरानी जहाजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई दोहराता है, तो क्या सरकार तब भी रेत में सिर छिपाए शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करेगी.'

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, 'यह भारत की लंबे समय से बनी रणनीतिक संप्रभुता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और हमें वैश्विक मंचों पर अप्रासंगिक बना सकता है.' उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार इस घटना की स्पष्ट शब्दों में निंदा करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले पर अपना विस्तृत रुख स्पष्ट करे.

अमेरिका ने बुधवार (4 मार्च, 2026) को ईरानी फ्रिगेट को टारपीडो के हमले में डुबो दिया था. यह कुछ दिन पहले ही भारत के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आया था और यह ईरान वापस लौट रहा था, तभी श्रीलंका के पास इस पर हमला हुआ, जिसमें जहाज डूब गया और इसमें 80 से ज्यादा ईरानी नाविक मारे गए. ईरानी अधिकारियों का दावा है कि जहाज पर कोई हथियार नहीं था.

Published at : 06 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Iran Israel War ISRAEL Iran-Israel War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरानी जहाज IRIS Dena पर अमेरिकी हमले को लेकर भड़के ओवैसी, कहा- सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ट्रंप की कार्रवाई को...
ईरानी जहाज IRIS Dena पर अमेरिकी हमले को लेकर भड़के ओवैसी, कहा- सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ट्रंप की कार्रवाई को...
विश्व
US Israel Iran War Live: ईरान के 6 मिसाइल लॉन्चर तबाह, ईरानी मंत्री बोले- आखिरी गोली तक लड़ेंगे, 100 घंटों में अमेरिका के 31,000 करोड़ रुपये खर्च
Live: ईरान के 6 मिसाइल लॉन्चर तबाह, ईरानी मंत्री बोले- आखिरी गोली तक लड़ेंगे, 100 घंटों में अमेरिका के 31,000 करोड़ रुपये खर्च
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
विश्व
US Israel Iran War: अमेरिका ने भारत को दी 30 दिन की छूट, रूसी तेल खरीद पर क्यों दी इजाजत, ईरान से जंग में तेल का नया खेल
अमेरिका ने भारत को दी 30 दिन की छूट, रूसी तेल खरीद पर क्यों दी इजाजत, ईरान से जंग में तेल का नया खेल
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
महाराष्ट्र
Maharashtra Budget 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
Cluster Bomb Cost: कितने रुपये में बन जाता है क्लस्टर बम, एक बार में कितनी मचा सकता है तबाही?
कितने रुपये में बन जाता है क्लस्टर बम, एक बार में कितनी मचा सकता है तबाही?
शिक्षा
राजस्थान की राजकुमारी ने रच दिया इतिहास, सबसे कम उम्र में क्रैक किया CA का एग्जाम
राजस्थान की राजकुमारी ने रच दिया इतिहास, सबसे कम उम्र में क्रैक किया CA का एग्जाम
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget