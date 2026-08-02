पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका, 7 की मौत, आत्मघाती ब्लास्ट की आशंका

पाकिस्तान में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है. यह ब्लास्ट रविवार (2 अगस्त 2026) को हुआ है. इसमें कई लोगों की मौत की खबर है. ब्लास्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ है. यहां पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है. शुरुआती तौर पर इसे एक आत्मघाती हमले के तौर पर देखा जा रहा है.

पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर एक धमाका के अंजाम दिया गया है. इस धमाके में 7 लोगों की मौत की खबर है. वहीं, 18 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर धमाके के कुछ वीडियो भी सामने आएं है.

स्वात जिले के पुलिस अधिकारी उमर खान ने डॉन न्यूज को जानकारी दी है कि जब अधिकारियों ने स्टेशन के एंट्री गेट पर हमलावर को रोकने और उसकी तलाशी लेने की कोशिश की तो उसने विस्फोटक में धमाका कर दिया. सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की. जांच शुरू कर दी है. धमाका पुलिस स्टेशन के पास तब हुआ, जब सैकड़ों लोग स्वात घाटी में हाल ही में बढ़े आतंकवाद के विरोध में पास के काबल चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे. घायलों के इलाज के लिए सैदु शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल ले जाया गया. धमाके से प्रदर्शनकारियों में अफरातफरी मच गई. किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.

आदिवासी परिषद की रैली के दौरान हुआ धमाका

पीटीआई के मुताबिक, धमाका आत्मघाती हमले जैसा लग रहा था. हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह रैली स्थानीय आदिवासी परिषद 'स्वात अमन जिरगा' ने आयोजित की थी. इसमें शामिल लोग नारे लगा रहे थे. प्लेकार्ड लेकर इलाके में शांति की मांग कर रहे थे.

पिछले कुछ वक्त से इलाके के सुरक्षा हालात बिगड़े हुए हैं

पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में सुरक्षा हालात बिगड़े हुए हैं. अब इस धमाके ने और सवाल खड़े कर दिए हैं. बचाव दलों ने घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया. पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी. घायलों का तुरंत इलाज शुरू कर दिया है. वहीं, धमाके में मारे गए लोगों की भी शिनाख्त की जा रही है. इनके अलावा