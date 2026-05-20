'प्लान-B' तैयार, ईरान से बातचीत फेल हुई तो क्या करेंगे ट्रंप? जेडी वेंस ने कर दिया बड़ा खुलासा

यूएस और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है. व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ईरान से चल रही बातचीत की स्थिति के बारे में जानकारी दी. साथ ही यह भी बताया कि अगर ईरान के साथ कोई डील नहीं होती है तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का 'प्लान बी' भी तैयार है.

जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ चल रही शांति समझौते की बातचीत में काफी प्रोग्रेस हुई है और दोनों देश इस समय एक 'अच्छी स्थिति' में हैं. वेंस ने कहा, 'ताली दोनों हाथों से बजती है', उनका इशारा इस बात की तरफ था कि शांति के लिए दोनों पक्षों को ईमानदारी से कदम उठाने होंगे. उन्होंने बताया कि ईरानी पक्ष भी इस समझौते के लिए उत्सुक दिख रहा है. अमेरिका ने अपनी अच्छी नीयत दिखाने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कई दौर की बातचीत भी की है.

क्या है ट्रंप का प्लान-B?

उपराष्ट्रपति वेंस ने साफ किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले में दो मुख्य बातें सामने रखी हैं. पहली शर्त यह है कि ईरान को कभी भी 'परमाणु हथियार' बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. दूसरी शर्त यह कि अगर यह बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, तो अमेरिका फिर से अपना सैन्य अभियान शुरू कर देगा.

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वेंस ने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो पूरी दुनिया असुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि ईरान इसका इस्तेमाल आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर सकता है.

अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी भी दी है. ट्रंप और वेंस दोनों ने साफ किया है कि 'भले ही वे युद्ध नहीं चाहते और रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार (लॉक एंड लोडेड) है. अगर बातचीत नाकाम रहती है तो ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा.'

ट्रंप ने फिर दी युद्ध की धमकी

इसी बीच ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर युद्ध छेड़ने की धमकी दी है. उन्होंने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि हमें युद्ध न करना पड़े, लेकिन हमें उन्हें (ईरान को) एक और बड़ा झटका देना पड़ सकता है.' जब उनसे पूछा गया कि वह इसके लिए कितना इंतजार करेंगे तो ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है दो या तीन दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, अगले सप्ताह की शुरुआत में कुछ हो सकता है. यह एक सीमित समय के लिए होगा.'

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