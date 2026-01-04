अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुएला में हालात साफ नहीं हैं. सरकार और सेना अभी काम कर रही हैं, लेकिन देश की कमान किसके हाथ में है, यह तय नहीं हो पा रहा है. इसी बीच वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से अंतरिम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने को कहा है. वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि वह फिलहाल वेनेजुएला को चलाएगा.

रात में हुई सैन्य कार्रवाई, मादुरो और पत्नी गिरफ्तार

शनिवार तड़के अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की. इस दौरान राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया गया. अमेरिका का कहना है कि मादुरो सरकार ड्रग तस्करी और आतंक से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थी. इससे पहले भी अमेरिका ने कैरेबियन सागर में ड्रग्स से जुड़े ठिकानों और एक वेनेजुएला के बंदरगाह पर हमला किया था.

मादुरो ने हमेशा आरोपों से किया इनकार

मादुरो इन आरोपों को लगातार गलत बताते रहे हैं. उनका कहना था कि अमेरिका ‘ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई’ के नाम पर उन्हें सत्ता से हटाना चाहता है और देश के तेल पर कब्जा करना चाहता है. पिछले कई सालों में विरोध प्रदर्शन, सेना की बगावत और आर्थिक पाबंदियों के बावजूद मादुरो सत्ता में बने रहे. मादुरो की अचानक गिरफ्तारी से देश में डर और भ्रम का माहौल बन गया है. लोगों और अधिकारियों के सामने यह सवाल है कि अब फैसले कौन लेगा और देश कैसे चलेगा.

ट्रंप बोले- हालात ठीक होने तक अमेरिका संभालेगा जिम्मेदारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक सुरक्षित और सही बदलाव नहीं हो जाता, अमेरिका वेनेजुएला की जिम्मेदारी संभालेगा. उन्होंने कहा कि बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां वहां निवेश करेंगी, खराब तेल सिस्टम को ठीक करेंगी और देश की आमदनी बढ़ाएंगी.

रोड्रिगेज से बातचीत जारी

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक 'ग्रुप' के जरिए वेनेजुएला को चलाएगा. उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात कर रहे हैं. ट्रंप के मुताबिक, रोड्रिगेज ने अमेरिका के साथ काम करने की इच्छा दिखाई है. ट्रंप ने विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो पर भी टिप्पणी की और कहा कि उनके पास देश चलाने लायक समर्थन नहीं है.

रोड्रिगेज का जवाब- मादुरो ही राष्ट्रपति हैं

डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा किया जाए. उन्होंने कहा, 'इस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ही हैं.' उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ कदम बताया.

चुनाव होंगे या नहीं, साफ नहीं

वेनेजुएला के कानून के मुताबिक, अगर राष्ट्रपति पद खाली होता है तो एक महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए. लेकिन मौजूदा हालात में चुनाव होंगे या नहीं, इस पर कुछ भी साफ नहीं है. डेल्सी रोड्रिगेज 2018 से उपराष्ट्रपति हैं और कानून के हिसाब से अगली जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है.