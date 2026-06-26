हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा

चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा

वेनेजुएला में मलबे के नीचे से हर बार किसी के जीवित निकलने की खबर पूरे देश के लिए उम्मीद की नई किरण बन रही है. मौत और तबाही के बीच इंसानी जज्बे की ये कहानियां दुनिया भर के लोगों को भावुक कर रही हैं.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के करीब 30 घंटे बाद भी राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. ढही हुई इमारतों के मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें जुटी हैं, उन्हें अब भी उम्मीद है कि कहीं न कहीं कोई जिंदगी उनका इंतजार कर रही है. मलबे के नीचे से हर बार किसी के जीवित निकलने की खबर पूरे देश के लिए उम्मीद की नई किरण बन रही है. मौत और तबाही के बीच इंसानी जज्बे की ये कहानियां दुनिया भर के लोगों को भावुक कर रही हैं.

सुरक्षित बची चीनी महिला

इन्हीं में सबसे चर्चित तस्वीर एक चीनी महिला की रही, जिसे बचावकर्मियों ने इमारत का कंक्रीट और छत काटकर सुरक्षित बाहर निकाला. बाहर आते ही उसने राहतकर्मियों की ओर देखकर सिर्फ इतना कहा, 'आप सभी का धन्यवाद!' यह छोटा-सा वाक्य उस पूरी त्रासदी के बीच उम्मीद का सबसे बड़ा मैसेज बन गया.

सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर शेयर की जा रही है. इसमें 82 वर्षीय महिला एस्कारलेट के जीवित मिलने का दावा किया गया है. उनके बारे में अपील की जा रही है कि अगर कोई उन्हें पहचानता हो तो उनके परिवार तक यह खबर पहुंचाए. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

बच्चा भी मलबे से सुरक्षित निकला

इसी बीच एक बच्चे को भी मलबे के नीचे से सुरक्षित निकाल लिया गया. वहीं, 12 वर्षीय सैमुअल ब्रिटो के मलबे में फंसे होने की जानकारी सामने आई है. बताया गया है कि वह अपना दाहिना हाथ नहीं हिला पा रहा है. हालांकि, उसके रेस्क्यू की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

दिल छू लेने वाली एक और तस्वीर पिंटो सालिनास से सामने आई, जहां बचावकर्मियों ने मलबे के नीचे दबे एक छोटे से पिल्ले को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया. यह नन्ही-सी जान तबाही के बीच उम्मीद की बड़ी मिसाल बन गई.

एक युवा वेनेजुएलाई नागरिक ने भी सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई है. उसका कहना है कि उसके परिवार के कई सदस्य अब भी कैटिया ला मार इलाके में मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और उन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है.

 भूकंप से अब तक 235 की मौत

रिपोर्टों के अनुसार, बुधवार शाम 40 सेकंड के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के आए दो शक्तिशाली भूकंप ने देश के मध्य तटीय इलाकों और राजधानी कराकस में भारी तबाही मचाई. इमारतें ढह गईं, बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हुईं और लगातार आ रहे झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी.  स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार (25 जून) शाम तक मृतकों की संख्या 235 पहुंच गई थी.

Venezuela Earthquake : वेनेजुएला में कितने रहते हैं भारतीय, जानें किस शहर में सबसे ज्यादा है इंडियंस की आबादी?

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Venezuela News Venezuela Earthquake Earthquake Rescue Human Interest Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
विश्व
Nepalese Tea: आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
विश्व
India-Pakistan Relations: भारत के डैम पर हमला कर सकता है PAK? पाकिस्तानी एक्सपर्ट की बात सुनकर खौल उठेगा आपका खून
भारत के डैम पर हमला कर सकता है PAK? पाकिस्तानी एक्सपर्ट की बात सुनकर खौल उठेगा आपका खून
विश्व
इस देश में अजान पर लगेगा बैन! सरकार बोली- 'छतों पर नहीं गूंजनी चाहिए आवाज...'
इस देश में अजान पर लगेगा बैन! सरकार बोली- 'छतों पर नहीं गूंजनी चाहिए आवाज...'
Advertisement

वीडियोज

Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nepalese Tea: आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, आरोपों के बाद से था दबाव
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा
इंडिया
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
स्पोर्ट्स
IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 1 Live: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन की ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
विश्व
Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?
वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?
ABP NEWS
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
ABP NEWS
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
ABP NEWS
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
ABP NEWS
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Ketan Murder Case: ‘मेरी बेटी दोषी है तो जहां से केतन को गिराया गया, वहीं से सिया को भी गिराया जाए’
Ketan Murder Case: ‘मेरी बेटी दोषी है तो जहां से केतन को गिराया गया, वहीं से सिया को भी गिराया जाए’
Embed widget