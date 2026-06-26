चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा

वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के करीब 30 घंटे बाद भी राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. ढही हुई इमारतों के मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें जुटी हैं, उन्हें अब भी उम्मीद है कि कहीं न कहीं कोई जिंदगी उनका इंतजार कर रही है. मलबे के नीचे से हर बार किसी के जीवित निकलने की खबर पूरे देश के लिए उम्मीद की नई किरण बन रही है. मौत और तबाही के बीच इंसानी जज्बे की ये कहानियां दुनिया भर के लोगों को भावुक कर रही हैं.

सुरक्षित बची चीनी महिला

इन्हीं में सबसे चर्चित तस्वीर एक चीनी महिला की रही, जिसे बचावकर्मियों ने इमारत का कंक्रीट और छत काटकर सुरक्षित बाहर निकाला. बाहर आते ही उसने राहतकर्मियों की ओर देखकर सिर्फ इतना कहा, 'आप सभी का धन्यवाद!' यह छोटा-सा वाक्य उस पूरी त्रासदी के बीच उम्मीद का सबसे बड़ा मैसेज बन गया.

🇨🇳🇻🇪 Una ciudadana de origen chino fue rescatada de entre los escombros tras el terremoto en Venezuela. "¡Gracias a todos!", gritó al final en señal de agradecimiento. pic.twitter.com/ViCnnCin2p — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर शेयर की जा रही है. इसमें 82 वर्षीय महिला एस्कारलेट के जीवित मिलने का दावा किया गया है. उनके बारे में अपील की जा रही है कि अगर कोई उन्हें पहचानता हो तो उनके परिवार तक यह खबर पहुंचाए. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

#ATENCION 🚨Encontraron con vida a esta señora, se llama Escarlet y tiene 82 años.



Si la reconocen avísenle a sus familiares.#Venezuela pic.twitter.com/vkbjyqV8Dv — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

बच्चा भी मलबे से सुरक्षित निकला

इसी बीच एक बच्चे को भी मलबे के नीचे से सुरक्षित निकाल लिया गया. वहीं, 12 वर्षीय सैमुअल ब्रिटो के मलबे में फंसे होने की जानकारी सामने आई है. बताया गया है कि वह अपना दाहिना हाथ नहीं हिला पा रहा है. हालांकि, उसके रेस्क्यू की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

🇻🇪 A child has been rescued from beneath the rubble in Venezuela after the devastating earthquakes.



May everyone still missing be found safe. 🙏



Writer: Daniyalpic.twitter.com/KnOCGyC5if https://t.co/7spVpJTISE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026

#URGENTE Un niño llamado Samuel Brito, de 12 años, se encuentra atrapado. Está en Macuto, frente al restaurante La Iguana. No puede mover su brazo derecho. #Vargas



(Se espera confirmación de su rescate) pic.twitter.com/kg1NU5fhne — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) June 25, 2026

दिल छू लेने वाली एक और तस्वीर पिंटो सालिनास से सामने आई, जहां बचावकर्मियों ने मलबे के नीचे दबे एक छोटे से पिल्ले को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया. यह नन्ही-सी जान तबाही के बीच उम्मीद की बड़ी मिसाल बन गई.

🇻🇪 Rescue workers in Pinto Salinas saved a tiny puppy from the rubble after the earthquake.

A small moment of hope amid the devastation. ❤️#Venezuela #Earthquake

pic.twitter.com/478q7ncaA3 — GloBal XprEss (@ExtremeWildlife) June 26, 2026

एक युवा वेनेजुएलाई नागरिक ने भी सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई है. उसका कहना है कि उसके परिवार के कई सदस्य अब भी कैटिया ला मार इलाके में मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और उन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है.

🇻🇪🚨l Un joven venezolano solicita ayuda para rescatar a varios de sus familiares en Catia la mar, Venezuela, que permanecen bajo los escombros y necesita ayuda urgente. pic.twitter.com/gm7puMet6o — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 26, 2026

भूकंप से अब तक 235 की मौत

रिपोर्टों के अनुसार, बुधवार शाम 40 सेकंड के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के आए दो शक्तिशाली भूकंप ने देश के मध्य तटीय इलाकों और राजधानी कराकस में भारी तबाही मचाई. इमारतें ढह गईं, बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हुईं और लगातार आ रहे झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार (25 जून) शाम तक मृतकों की संख्या 235 पहुंच गई थी.

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