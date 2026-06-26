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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVenezuela Earthquake : वेनेजुएला में कितने रहते हैं भारतीय, जानें किस शहर में सबसे ज्यादा है इंडियंस की आबादी?

Venezuela Earthquake : वेनेजुएला में कितने रहते हैं भारतीय, जानें किस शहर में सबसे ज्यादा है इंडियंस की आबादी?

Venezuela Earthquake: यहां सिर्फ 40 सेकंड के अंदर आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो तेज भूकंपों ने राजधानी काराकस समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Jun 2026 01:56 PM (IST)
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Venezuela Earthquake : दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है. यहां 25 जून को आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. सिर्फ 40 सेकंड के अंदर आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो तेज भूकंपों ने राजधानी काराकस समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी. इमारतों के क्षतिग्रस्त होने, लोगों के मलबे में फंसने और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबरों के बीच सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है.

भूकंप के बाद दुनिया भर में वेनेजुएला की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है. ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि इस लैटिन अमेरिकी देश में भारतीय समुदाय की मौजूदगी कितनी है, वहां कितने भारतीय रहते हैं और किस शहर में बसे हुए हैं. तो आइए जानते हैं कि वेनेजुएला में कितने भारतीय रहते हैं और किस शहर में इंडियंस की आबादी सबसे ज्यादा है. 

कैसा देश है वेनेजुएला

आधिकारिक तौर पर बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला कहलाने वाला यह देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. एंडीज पर्वतमाला की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर अमेजन के घने जंगलों तक, यहां प्रकृति के कई अनोखे रूप देखने को मिलते हैं. वेनेजुएला में दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील लेक मराकाइबो, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल फॉल्स और ओरिनोको जैसी विशाल नदी मौजूद है. करीब 9.16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह देश आकार में भारत का लगभग 28 प्रतिशत है. 

कितनी है वेनेजुएला की आबादी?

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वेनेजुएला की आबादी करीब 3.1 करोड़ के आसपास है. यहां सदियों से यूरोपीय, अफ्रीकी और स्थानीय मूलनिवासी समुदायों का सांस्कृतिक और सामाजिक मेल-जोल देखने को मिलता है. वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप से आए प्रवासियों और बाद के सालों में अन्य लैटिन अमेरिकी देशों से आए लोगों ने भी यहां की आबादी को विविध बनाया. 

वेनेजुएला में कौन-सा धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है?

वेनेजुएला मूल रूप से ईसाई बहुल देश है. यहां रोमन कैथोलिक धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है. आंकड़ों के अनुसार, देश की लगभग 88 प्रतिशत आबादी रोमन कैथोलिक धर्म को मानती है. वहीं करीब 10 प्रतिशत लोग प्रोटेस्टेंट समुदाय से जुड़े हैं. इसके अलावा कुछ लोग स्थानीय जनजातीय मान्यताओं, मारिया लियोन्जा पंथ और अन्य पारंपरिक धार्मिक विश्वासों का पालन करते हैं. हाल के सालों में प्रोटेस्टेंट समुदाय की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है. 

वेनेजुएला में मुस्लिम और हिंदू आबादी कितनी है?

ईसाई समुदाय के अलावा वेनेजुएला में मुस्लिम, हिंदू और यहूदी समुदाय भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी सीमित है. मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 0.4 प्रतिशत मानी जाती है. इनमें बड़ी संख्या उन परिवारों की है जो सालों पहले व्यापार और रोजगार के सिलसिले में मध्य पूर्व से यहां आकर बसे थे. हिंदू समुदाय की संख्या भी बहुत कम है. राजधानी काराकस में कुछ भारतीय मूल के परिवार और धार्मिक संस्थाएं सक्रिय हैं. यहां टेम्पलो हरे कृष्णा समेत कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र मौजूद हैं, जहां नियमित रूप से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. 

यह भी पढ़ें - Venezuela Earthquak: भूकंप से कब-कब बुरी तरह कांप चुका वेनेजुएला, जानें कब हुई थी सबसे ज्यादा तबाही?

वेनेजुएला में कितने भारतीय रहते हैं?

वेनेजुएला में भारतीयों की संख्या बहुत कम है. आंकड़ों के मुताबिक, वहां कुल 69 भारतीय मूल के लोग रहते हैं. इनमें 29 भारतीय मूल के नागरिक (PIOs) हैं, जबकि 40 अनिवासी भारतीय (NRIs) शामिल हैं यानी पूरे देश में भारतीय समुदाय की कुल आबादी करीब 69 लोगों की है. इनमें से ज्यादातर भारतीय राजधानी काराकस में रहते हैं और मुख्य रूप से व्यापार तथा कुछ कंपनियों में नौकरी से जुड़े हुए हैं. 

किस शहर में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं?

वेनेजुएला में रहने वाले ज्यादातर भारतीय राजधानी काराकस में बसे हुए हैं. काराकस न केवल देश का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है, बल्कि यहां भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का भी मुख्य केंद्र मौजूद है. काराकस में वेदांत संस्थान, सत्य साईं बाबा केंद्र, इस्कॉन से जुड़े समूह, चैतन्य सरस्वत मठ, शिव मंदिर और कई योग केंद्र सक्रिय हैं. यही वजह है कि भारतीय समुदाय की सबसे ज्यादा मौजूदगी इसी शहर में देखने को मिलती है.

 

यह भी पढ़ें -  Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में किस धर्म के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा, जानें यहां कितने मुस्लिम और कितने क्रिश्चियंस?

Published at : 26 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Venezuela Venezuela Earthquake Caracas Earthquake Indians In Venezuela Venezuela Indian Population Indians Abroad
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