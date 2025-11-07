Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





व्हाइट हाउस में उस समय अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब ओवल ऑफिस में कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति बेहोश हो गया. बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति एक दवा कंपनी का प्रतिनिधि था, जो वजन घटाने वाली दवाओं की कीमतों में कटौती संबंधी राष्ट्रपति की घोषणा में शामिल होने व्हाइट हाउस आया था. उस वक्त ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे.

आमंत्रित किए गए 2 दवा कंपनियों के प्रमुखों में से एक एली लिली के सीईओ डेविड रिक्स के बोलने के दौरान एक गेस्ट जो टीम ट्रंप के साथ रिसोल्यूट डेस्क के पीछे खड़े थे, वो जमीन पर गिर पड़े. डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं के पास बैठे थे. तुरंत साथ खड़े लोगों ने उन्हें उठाया. रिक्स ने पूछा कि आप ठीक हैं. बताया जाता है कि जब ये घटना हुई तो उस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य लोग घोषणाओं को लेकर बात कर रहे थे.

लगभग 30 मिनट से खड़े थे लोग

घटना के वक्त डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, जो तुरंत उठ खड़े हुए. दूसरे लोग उस व्यक्ति को संभालने लगे. ट्रंप के मेडिकेयर और मेडिकेड सेवा केंद्रों के प्रशासक मेहमत ओज़ ने उस व्यक्ति की जांच कर कहा कि वो ठीक है. जब ये घटना घटी, तब वहां उपस्थित लोग घोषणाओं के लिए लगभग 30 मिनट से खड़े थे. इसके बाद प्रेस को कमरे से बाहर निकाल दिया गया और कार्यक्रम लगभग 1 घंटे के लिए रोक दिया गया.

कौन था चक्कर खाकर गिरने वाला व्यक्ति ?

जब कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ तो ट्रंप ने बताया कि वह व्यक्ति एक दवा कंपनी का प्रतिनिधि था. ट्रंप ने कहा कि उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था. आपने देखा होगा कि वह बेहोश हो गया और अब वह ठीक है. उन्होंने उसे बाहर भेज दिया है. डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वह ठीक है. बाद में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में डेविड रिक्स ने उस व्यक्ति की पहचान एली लिली के गेस्ट के तौर पर की.

डेविड रिक्स ने कहा कि गॉर्डन आज व्हाइट हाउस में लिली के मेहमानों में से एक थे और वे बेहोश हो गए थे. उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कभी ओवल ऑफिस में गए हैं तो आपको पता होगा कि वहां काफी गर्मी होती है. यह बताते हुए खुशी हो रही है कि व्हाइट हाउस के मेडिकल स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया और अब उनकी हालत अच्छी है. इसलिए, चिंता की कोई बात नहीं है.

