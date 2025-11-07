हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला

दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला

स्पाइसजेट की ओर से शुक्रवार को एक्स पर ट्रैवल अपडेट को लेकर एक पोस्ट की गई है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में एटीसी में तकनीकी खराबी के चलते उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं.

By : वरुण भसीन | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 09:27 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार (7 नवंबर) को सुबह एक बार फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में तकनीकी खराबी देखी जा रही है. इस कारण कई उड़ानें देरी से रवाना हुईं हैं और यात्रियों को रनवे पर लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा है.

सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते आने और जाने दोनों तरह की उड़ानें प्रभावित हुईं हैं, जिससे एयरपोर्ट पर अफरातफरी का माहौल बन गया और बोर्डिंग गेट्स पर भी भारी भीड़ देखने को मिली. एयरलाइंस का कहना था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक congestion के कारण उड़ान में देरी हो रही है.  

कुछ दिनों पहले भी हुई थी तकनीकी खराबी
बता दें कि ये घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में यह दूसरी बार है, जब दिल्ली एयरपोर्ट को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा है. इस सप्ताह की शुरुआत में भी कुछ एयरलाइंस की चेक-इन प्रक्रिया ठप हो गई थीं, जिससे उड़ानों में देरी हुई. उस समय एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा था कि हम सभी एजेंसियों के साथ मिलकर देरी कम करने और संचालन सामान्य करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से क्या कहा गया
इसके बाद बुधवार को एयरपोर्ट ने अपडेट जारी करते हुए कहा था कि सभी उड़ानें अब सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन शुक्रवार को फिर वही समस्या शुरू हो गई. यानी महज़ कुछ दिनों के भीतर तीसरी बार तकनीकी गड़बड़ी ने दिल्ली एयरपोर्ट के संचालन को प्रभावित किया है, जिससे यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है. दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की जानकारी दी गई है.

स्पाइसजेट की ओर से शुक्रवार को एक्स पर ट्रैवल अपडेट को लेकर एक पोस्ट की गई है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) में तकनीकी खराबी के चलते सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि वे http://spicejet.com/#status के जरिए अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर बनाए रखें. 

चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री का ‘टोपी वार’! बंडी संजय ने रेवंत रेड्डी और KTR पर दागे तीखे सवाल

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 07 Nov 2025 09:27 AM (IST)
Flight Indira Gandhi International Airport DELHI
Embed widget