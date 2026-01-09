अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के ओटीटी रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.ये फिल्म पिछले साल 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक बिजनेस किया था जिसके बाद से इसके ओटीटी रिलीज का इंतजार किया जा रहा था. अब ये इंतजार खत्म हो गया है और फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है.

'दे दे प्यार दे 2' अजय और रकुल की फिल्म की सीक्वल है. फिल्म के दूसरे पार्ट में अजय और रकुल के साथ आर माधवन, मिजान जाफरी, जावेद जाफरी और गौतमी कपूर अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. अगर आप इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखना मिस कर चुके हैं तो अब ओटीटी पर देख डालिए.

कब और कहां देखें

'दे दे प्यार दे 2' को 9 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिल्म की रिलीज की ऑफिशियल जानकारी दी थी. पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- 'परिवार से मिलने का समय आ गया है, क्योंकि अब है लड़कीवालों की बारी. 'दे दे प्यार दे 2' को नेटफ्लिक्स पर 9 जनवरी को देखें.' इस अनाउंसमेंट के बाद से फैंस बहुत खुश हैं.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई

'दे दे प्यार दे 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात इसने अपना बजट पूरा कर लिया है. ये फिल्म 100-150 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड ग्रॉस 111 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म ने पहले हफ्ते में ही करीब 50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. साथ ही फिल्म ने डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स से पहले ही मुनाफा कमा लिया था. फिल्म को ऑडियंस के मिक्स रिव्यू मिले थे. ऐसे में वीकेंड को खास बनाने के लिए इस फिल्म को ओटीटी पर देखा जा सकता है.

ये भी पढ़ें: The Raja Saab Advance Booking: रिलीज से पहले ही प्रभास की फिल्म ने धुरंधर को छोड़ दिया पीछे, एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई