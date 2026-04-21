अधर में शांति वार्ता? जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा होल्ड, अमेरिकी शर्त मानने से ईरान का इनकार

US Iran Peace Talks: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच सीजफायर की समय-सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है. अमेरिकी शर्तों पर ईरान की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने के कारण कूटनीतिक प्रयासों को झटका लगा है.

इसी के चलते अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance का पाकिस्तान दौरा फिलहाल रोक दिया गया है. हालांकि, The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक यह दौरा पूरी तरह रद्द नहीं हुआ है, बल्कि “होल्ड” पर रखा गया है, ताकि हालात सुधरने पर कम समय के नोटिस पर इसे फिर से शुरू किया जा सके.

जेडी वेंस का दौरा होल्ड

इस घटनाक्रम से साफ है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी भी गहरा बना हुआ है. एक तरफ अमेरिका दबाव की रणनीति अपना रहा है, तो दूसरी ओर ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है. ऐसे में इस्लामाबाद में प्रस्तावित दूसरे दौर की वार्ता फिलहाल अनिश्चितता में फंसी हुई है.

इस्लामाबाद में प्रस्तावित अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर स्थिति लगातार जटिल होती जा रही है. योजना के मुताबिक JD Vance को मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचना था, ताकि बुधवार को ईरान के साथ बातचीत हो सके. लेकिन इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा सीजफायर भी मंगलवार-बुधवार की रात खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया.

ट्रंप का सीजफायर बढ़ने से इनकार

ईरान के कड़े रुख के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है. दूसरी ओर, ईरान ने भी इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होने से मना कर दिया है, जिससे कूटनीतिक प्रयासों को बड़ा झटका लगा है.

इस बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए दोनों देशों से अपील की है कि वे कम से कम 14 दिनों के लिए सीजफायर को और बढ़ाएं, ताकि बातचीत के लिए समय और माहौल तैयार किया जा सके. एक तरफ युद्धविराम खत्म होने का खतरा है और दूसरी तरफ बातचीत ठप पड़ती दिख रही है. ऐसे में क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका बनी हुई है.

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