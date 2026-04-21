Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रंप ने ईरान की क्षमता और जनता की तारीफ की।

US Iran Talks: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (21 अप्रैल, 2026) को इस्लामाबाद वार्ता 2.0 को लेकर यूएस और ईरान के बीच सबकुछ सकारात्मक होने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि तेहरान के साथ जल्द ही हमारी बड़ी डील होगी. उन्होंने ईरान के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि ईरान के लोगों बहुत अच्छे और सक्षम है. हालांकि, ट्रंप ने तारीफ के तुरंत बाद ही ईरान को धमकी भी दे डाली. उन्होंने कहा कि अगर ईरान हमारे साथ कोई समझौता साइन नहीं करता है, तो वहां फिर से बमबारी शुरू हो सकती है.

ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है. अमेरिका इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में है और ईरान के साथ एक बेहतर समझौते की संभावना बनी हुई है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास ऑप्शन नहीं हैं और उसे समझौता करना ही होगा.

हमने सीजफायर का इस्तेमाल ताकत बढ़ाने के लिए कियाः ट्रंप

CNBC को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पिछले 47 सालों में हम समझौता करने की बेहद मजबूत स्थिति में थे, जो अन्य राष्ट्रपतियों को करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे उसे पूरा करने का मौका मिला है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 47 सालों तक खून के प्यासे लोगों का कुछ नहीं किया.

उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और हम सीजफायर के पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं. हमने युद्धविराम का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया और उन्होंने भी शायद थोड़ा बहुत ऐसा किया होगा.

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ईरान समझदारी से काम लें और हमारे साथ डील साइन करेःं ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘हमने कल सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को एक जहाज को पकड़ा, जिसमें कुछ ऐसी चीजे थीं, जो अच्छी नहीं थी. शायद यह चीन की तरफ से कोई तोहफा था, मुझे नहीं पता, मैं हैरान हूं. मुझे लगा था कि मेरी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ समझ बनी हुई है.’

उन्होंने कहा, ‘अगर ईरान समझदारी के साथ काम करे और हमारे साथ एक बेहतर समझौते पर साइन करे तो वह फिर से एक मजबूत और समृद्ध देश बन सकता है.’ ट्रंप ने ईरान की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि ईरान के लोग काफी अच्छे हैं और सक्षम है. उन्हें असली वजहों पर काम करना होगा और अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होगा.

अगर डील नहीं हुई तो बड़ी कार्रवाई होगीः ट्रंप

दूसरी तरह उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए यह भी संकेत दिए हैं कि अगर जल्द कोई ठोस प्रगति नहीं होती है, तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू की जा सकती है. इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या अगर एक-दो दिन में समझौते की दिशा में प्रगति नहीं होती तो क्या बमबारी फिर शुरू होगी, इस पर ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि बमबारी होगी.’

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