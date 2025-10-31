Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को अपनी पत्नी ऊषा वेंस के धर्म परिवर्तन को लेकर दिए बयान के बाद स्पष्टीकरण दिया है. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ऊषा का ईसाई धर्म अपनाने का कोई इरादा नहीं है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ओर से यह स्पष्टीकरण उस घटना के दो दिनों के बाद आया है, जब जेडी वेंस ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी भावना व्यक्त की थी कि उनकी हिंदू पत्नी ऊषा एक दिन ईसाई धर्म को अपना लेंगी.

उपराष्ट्रपति ने एक्स पर साझा की प्रतिक्रिया

जेडी वेंस ने इस संबंध में शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में जेडी वेंस ने कहा, ‘वह ईसाई नहीं हैं और उनका धर्म परिवर्तन करने की कोई इरादा भी नहीं है, लेकिन जैसे कई लोग अंतरधार्मिक विवाह या संबंध में रहते हैं, मैं भी आशा करता हूं कि एक दिन वह चीजों को मेरी तरह से देखेंगी.’ उन्होंने कहा, ‘फिर भी, मैं उन्हें प्यार करता रहूंगा, उनका समर्थन करता रहूंगा और उनसे विश्वास, जीवन और बाकी सभी चीजों पर बातचीत करता रहूंगा, क्योंकि वह मेरी पत्नी हैं.’

उपराष्ट्रपति जेडी ने बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को दिए गए अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते लोगों में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है और वे इस सवाल से बचना नहीं चाहते थे. उन्होंने कहा, ‘मैं एक पब्लिक फिगर हूं और लोग में काफी जिज्ञासा है और मैं इस सवाल से बचने वाला नहीं था.’

आखिर उपराष्ट्रपति वेंस ने क्या कहा था?

दरअसल, अमेरिका के मिसिसिपी में आयोजित टर्निंग पॉइंट USA कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से सवाल किया गया था कि क्या उन्हें इस बात की उम्मीद है कि उनकी पत्नी एक दिन ईसाई धर्म को स्वीकार करेंगी?’

इस सवाल का बेबाकी से जवाब देते हुए वेंस ने कहा था, ‘अधिकतर रविवार को ऊषा मेरे साथ चर्च जाती है. जैसा कि मैंने उनसे कहा है और मैंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है और मैं यह बात अपने 10,000 सबसे करीबी दोस्तों के सामने भी कहता हूं कि हां, मैं ईमानदारी से यह चाहता हूं क्योंकि मैं क्रिसचन गौसपेल में विश्वास करता हूं और चाहता हूं कि मेरी पत्नी भी एक दिन इसे उसी तरह देखे.'

उन्होंने कहा, ‘लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करतीं हैं तो भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से इच्छा करने का अधिकार है और इसलिए यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है.’

