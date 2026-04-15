'रातों-रात खत्म...', ईरान के साथ बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान

अमेरिका-ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई पीस टॉक बेनतीजा रहने के बाद अब दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो सकती है. डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत दिए हैं. इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है. जेडी वैंस का कहना है कि अमेरिका-ईरान के बीच अविश्वास रातोंरात दूर नहीं हो सकता.

क्या बोले वेंस?

जेडी वेंस ने मंगलवार को कहा, 'वाशिंगटन और तेहरान के बीच गहरा अविश्वास बना हुआ है, जिसे रातोंरात दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी वार्ताकार समझौता चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हम वर्तमान स्थिति से काफी संतुष्ट हैं.' वेंस ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान में हुई वार्ता में भाग लिया था.

टर्निंग पॉइंट यूएसए कार्यक्रम के दौरान वेंस ने कहा, 'ईरान और अमेरिका के बीच निश्चित रूप से बहुत अविश्वास है. आप इस समस्या को रातोंरात हल नहीं कर सकते.' उन्होंने आगे कहा, 'ईरानी वार्ताकार समझौता करना चाहते हैं और उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हम वर्तमान स्थिति से काफी संतुष्ट हैं.'

ट्रंप ने दिए बातचीत के संकेत

ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि युद्ध को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में अगले दो दिनों में बातचीत दोबारा से शुरू हो सकती है. गौरतलब है कि बीते सप्ताह शांति बातचीत फेल होने के बाद वाशिंगटन ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी लगा दी थी. अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का सीजफायर अभी भी एक सप्ताह तक चलेगा. 28 फरवरी युद्ध से अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था. इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए हैं जबकि लाखों लोग विस्थापत हुए.

UN महासचिव ने मिडिल ईस्ट संघर्ष पर जताई चिंता

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई. उन्‍होंने कहा क‍ि संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है. शांति के लिए वार्ता फिर से शुरू की जानी चाहिए. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने की अपील की है, ज‍िसमें होर्मुज स्ट्रेट भी शामिल है.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, 'मिडिल ईस्ट में संकट का कोई मिलिट्री हल नहीं है. सीरियस बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए. सीजफायर को बनाए रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाना चाहिए. इंटरनेशनल नेविगेशनल अधिकारों और आजादी का सभी पार्टियों को सम्मान करना चाहिए.'

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