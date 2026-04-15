ईरान-US के बीच कब खत्म होगा युद्ध? होर्मुज नाकेबंदी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने की कगार पर है. यूएस प्रेसिडेंट ने ये बात फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू के दौरान कही. बता दें कि अमेरिका ने होर्मुज समेत ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी है, जिसकी वजह से कोई भी जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहा है.

इंटरव्यू के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के साथ युद्ध खत्म हो गया है. इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि... मुझे विषय बदलना पड़ा क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अभी ईरान के पास परमाणु हथियार होते.'

ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो आप उन्हें सर-सर कह रहे होते: ट्रंप

ट्रंप ने एंकर पर तंज कसते हुए कहा, 'और अगर उनके पास परमाणु हथियार होते तो आप वहां सभी को 'सर' कहकर संबोधित कर रहे होते और आप ऐसा नहीं करना चाहते.' जब उनसे सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या युद्ध समाप्त हो गया है तो ट्रंप ने संकेत दिया कि यह अपने समापन के करीब है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह समाप्त होने के कगार पर है हां.' ट्रंप ने आगे कहा, 'मैं इसे समाप्त होने के बहुत करीब मानता हूं.'

पाकिस्तान में ही होगी अगले दौर की बातचीत

उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच दो सप्ताह से चल रहा नाजुक युद्धविराम अभी भी कायम है, जिसमें एक सप्ताह बचा हुआ है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि ईरान-अमेरिका के बीच गहरा अविश्वास मौजूद है, जिसे रातोंरात दूर नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता अगले दो दिनों के भीतर पाकिस्तान में फिर से शुरू हो सकती है.

अमेरिका ने तैनात किया USS अब्राहम लिंकन

अमेरिका ने ईरान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर दिया है. वहां से किसी भी जहाज के आने-जाने पर रोक लगाई हुई है. इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमान (CENTCOM) ने वहां यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर दिया है और उस पर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं.

An air wing plane captain signals during flight operations aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72). Plane captains, wearing brown shirts, are responsible for the safety and integrity of aircraft, including pre- and post-flight preparation. pic.twitter.com/pbTmTTTmWc — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

CENTCOM ने X पर साझा किए गए एक पोस्ट में कहा, 'यूएसएस अब्राहम लिंकन (CVN 72) पर उड़ान संचालन के दौरान एक एयर विंग विमान कप्तान संकेत दे रहा है. सफेद रंग की शर्ट पहने विमान कप्तान, उड़ान से पहले और बाद की तैयारियों सहित विमान की सुरक्षा और अखंडता के लिए जिम्मेदार होते हैं.'

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