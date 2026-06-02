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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत से सीमा विवाद को लेकर बयान से भड़के लोग, विपक्ष और छात्र कर रहे नेपाल PM बालेन शाह के इस्तीफे की मांग

भारत से सीमा विवाद को लेकर बयान से भड़के लोग, विपक्ष और छात्र कर रहे नेपाल PM बालेन शाह के इस्तीफे की मांग

Nepal India Border Dispute: विवाद में भारत और नेपाल बॉर्डर मुद्दे पर खासकर कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के इलाकों की ओर ध्यान खींचा है. कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा भारत के अहम हिस्से हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 02 Jun 2026 09:13 PM (IST)
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Nepal Citizens Demand for PM Balen Shah Resign: भारत और नेपाल के बीच मुद्दा एकतरफा नहीं है. नवनियुक्त प्रधानमंत्री नेपाल के बालेंद्र शाह के बयान पर उन्हीं के देश की सियासत गरमा गई है. इस पर विपक्षी पार्टियों ने उनके इस्तीफे की मांग की है. साथ ही छात्रों ने भी उनके इस्तीफे की मांग की है. ऐसे में विरोध की लहर पर सवार होकर पीएम की कुर्सी तक पहुंचे बालेन शाह को देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है. 

ऐसे में इस पूरे विवाद में भारत और नेपाल बॉर्डर मुद्दे पर खासकर कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के इलाकों की ओर ध्यान खींचा है. कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा भारत के अहम हिस्से हैं. विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी बात कई बार दोहरा चुका है. साथ ही भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट कर चुका है. 

बालेन शाह के इस बयान पर भड़के लोग

सीमा विवाद पर रविवार को संसद में बालेन शाह ने कहा कि नेपाल ने बॉर्डर पर कई जगहों पर भारतीय इलाके में घुसपैठ की है. इस बात से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. खबर है कि दोनों देशों से इस मामले को सुलझाने के लिए इतिहासकारों, सर्वेयर और एक्सपर्ट्स पर भरोसा करने की अपील की. इसके अलावा उन्होंने भारत के साथ हुए डिप्लौमैटिक नोट्स का जिक्र किया. यहां तक की कॉलोनियल जमाने के नक्शों की वजह से यूके में शामिल होने का भी सुझाव दिया है. इसके अलावा एकतरफा आरोपों के बजाय आपसी समझ की जरूरत वाला बताया है. 

ये भी पढ़ें: गिरिबाला सिंह और समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, ट्विशा डेथ केस में कोर्ट का आदेश

भारत सरकार ने पूरे मामले पर क्या कहा है? 

इधर, इस पूरे मामले पर मंगलवार को भारत सरकार ने बयान जारी किया है. इसमें कहा है कि भारत-नेपाल बॉर्डर के किसी भी मामले में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है. सीमा से जुड़े मुद्दे पर पूरी तरह द्विपक्षीय है. दोनों देशों के सिस्टम के जरिए सुलझाए जा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें : ईरान वॉर के बीच इस महीने से लगने जा रही तेल में भीषण आग, होर्मुज खुला तो जानें क्या होंगे आगे हालात

Published at : 02 Jun 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
नेपाल Balen Shah WORLD NEWS
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