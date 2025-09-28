अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने टैरिफ मामले को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे देशों को अपने बाजार खोलने चाहिए और अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों से बचते हुए अमेरिका को लेकर सही प्रतिक्रिया देनी चाहिए.

ल्यूटनिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें कई देशों को सुधारना है, जैसे स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील, भारत. ये ऐसे देश हैं जिन्हें अमेरिका के प्रति सही प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है. आगे कहा कि इन देशों को अपने बाज़ार खोलने होंगे और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयां बंद करनी होंगी.

'भारतीय बिजनेसमैन आखिर में मोदी सरकार पर दबाव डालेंगे'

बता दें कि कुछ ही दिन पहले लुटनिक ने कहा था कि व्यापार वार्ता में भारत की बातें काफी हद तक प्रतीकात्मक थी और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नई दिल्ली एक या दो महीने में बातचीत की मेज पर वापस आ जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय बिजनेसमैन आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर वॉशिंगटन के साथ समझौता करने के लिए दबाव डालेंगे.

ल्यूटनिक ने ब्लूमबर्ग से कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि यह सब दिखावा है, क्योंकि आपको दुनिया के सबसे बड़े ग्राहक के साथ लड़ना अच्छा लगता है, लेकिन आखिर में आपके बिजनेसमैन कहेंगे कि आपको यह सब बंद करना होगा और अमेरिका के साथ समझौता करना होगा.

उन्हें अमेरिका के पास वापस आना ही होगा- लुटनिक

लुटनिक ने इस मुद्दे को स्पष्ट आर्थिक संदर्भ में पेश करते हुए बाकी देशों को याद दिलाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाज़ार बना हुआ है. उन्होंने कहा कि हम दुनिया के उपभोक्ता हैं. लोगों को याद रखना होगा कि हमारी 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था ही दुनिया की उपभोक्ता है. इसलिए अंतत उन्हें (स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील, भारत) को ग्राहक (अमेरिका) के पास वापस आना ही होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अंतत ग्राहक ही सही होता है.

