वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक करने के बाद डोनाल्ड ट्र्ंप ने दावा किया कि वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला फ्लोरेस अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं. ट्रंप ने पहले कई बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को हटाने की अपनी रणनीति के तहत वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी. मादुरो ने इस हमले से पहले गुरुवार (1 जनवरी 2026) को अपने आखिरी इंटरव्य में कहा था कि वह मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार हैं.

हम अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार: मादुरो

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा कि वह तेल और ड्रग्स से जुड़े मुद्दे पर अमेरिका से कहीं भी बात करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, 'अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए दबाव बनाना और उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है. उन्होंने कहा था कि दबाव बनाने का यह अभियान अगस्त में कैरिबियाई सागर में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य तैनाती के साथ शुरू हुआ था और कई महीनों से जारी है.

अमेरिकी सेना करीब पिछले 3 महीने से कैरेबियाई सागर और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में उन जहाजों को टारगेट कर रही है, जिन पर उन्हें ड्रग्स की तस्करी का शक है. इस कार्रवाई के तहत अमेरिका अब तक 30 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

हमारी आजादी को खत्म करने की कोशिश: वेनेजुएला

वेनेजुएला ने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिका सरकार की कड़ी आलोचना की है और उस पर बेहद गंभीर सैन्य हमला करने का आरोप लगाया. वेनेजुएला सरकार ने अपने बयान में कहा कि यह हमला वेनेजुएला के रणनीतिक संसाधनों, खासकर उसके तेल और खनिजों पर कब्जा करने और देश की राजनीतिक आजादी को खत्म करने की कोशिश जैसा लग रहा है.

धमाकों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है. उन्होंने सभी राष्ट्रीय रक्षा योजनाओं को लागू करने का आदेश दिया, जिससे उन्हें लोगों के अधिकारों को सस्पेंड करने और आर्म्ड फोर्सेज की भूमिका बढ़ाने का अधिकार मिल गया. सरकार की ओर से जारी बयान में लिखा था, 'आज बोलिवर, मिरांडा और हमारे आजादी देने वालों की भावना के साथ वेनेजुएला के लोग एक बार फिर हमले के खिलाफ अपनी आजादी की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए हैं. लोगों, सड़कों पर उतरो.'