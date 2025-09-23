हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप के खिलाफ बड़ी साजिश! UNGA में स्पीच से पहले साइबर अटैक की कोशिश, US सीक्रेट सर्विस ने कर दी नाकाम

ट्रंप के खिलाफ बड़ी साजिश! UNGA में स्पीच से पहले साइबर अटैक की कोशिश, US सीक्रेट सर्विस ने कर दी नाकाम

UNGA Meeting: यूएस सीक्रेट सर्विस ने न्यूयॉर्क में जिन ठिकानों पर इस साजिश का पर्दाफाश किया है, वो जगह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में चल रही बैठक से 35 मील के दायरे में है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 07:26 PM (IST)
अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. यूएस सीक्रेट सर्विस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें बैठक से पहले न्यूयॉर्क में एक बड़े साइबर खतरे को विफल कर दिया है. सीक्रेट सर्विस ने मंगलवार (23 सितंबर 2025) को बताया कि उसने 300 से अधिक SIM सर्वर और लगभग 1 लाख सिम कार्ड जब्त किए हैं. इन सभी सिम का इस्तेमाल अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ टेलीकॉम से जुड़ी धमकियों और साइबर हमलों के लिए किए जा रहे थे. ये साजिश डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्पीच से पहले रची गई थी.

अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की तरफ ये सब ऐसे समय में हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए दुनियाभर के नेता यूएस पहुंच रहे थे. सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा, 'यह नेटवर्क अज्ञात टेलीफोनिक धमकियों के साथ-साथ साइबर हमला करने में सक्षम था. इसमें इतनी क्षमता थी कि इससे सेल फोन टावरों निष्क्रिय हो सकता था. इसके अलावा इनमें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और अपराध सिंडिकेट्स, एन्क्रिप्टेड संचार को आसान बनाने की सुविधा थी.'

सीक्रेट सर्विस ने न्यूयॉर्क में जिन ठिकानों पर इस साजिश का पर्दाफाश किया है, वो जगह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में चल रही बैठक से 35 मील के दायरे में है. इन उपकरणों के कारण न्यूयॉर्क के दूरसंचार में होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी ने इस नेटवर्क को बाधित करने के लिए तुरंत कदम उठाया. फिलहाल इन उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें- भारत को मिलेगी UN की स्थाई सदस्यता? UN के प्रवक्ता ने इंडिया की तारीफ में कही ऐसी बात, शहबाज ही नहीं ट्रंप को भी लगेगी मिर्ची

Published at : 23 Sep 2025 07:12 PM (IST)
Breaking News Abp News
Embed widget