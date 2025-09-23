अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. यूएस सीक्रेट सर्विस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें बैठक से पहले न्यूयॉर्क में एक बड़े साइबर खतरे को विफल कर दिया है. सीक्रेट सर्विस ने मंगलवार (23 सितंबर 2025) को बताया कि उसने 300 से अधिक SIM सर्वर और लगभग 1 लाख सिम कार्ड जब्त किए हैं. इन सभी सिम का इस्तेमाल अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ टेलीकॉम से जुड़ी धमकियों और साइबर हमलों के लिए किए जा रहे थे. ये साजिश डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्पीच से पहले रची गई थी.

अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की तरफ ये सब ऐसे समय में हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए दुनियाभर के नेता यूएस पहुंच रहे थे. सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा, 'यह नेटवर्क अज्ञात टेलीफोनिक धमकियों के साथ-साथ साइबर हमला करने में सक्षम था. इसमें इतनी क्षमता थी कि इससे सेल फोन टावरों निष्क्रिय हो सकता था. इसके अलावा इनमें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और अपराध सिंडिकेट्स, एन्क्रिप्टेड संचार को आसान बनाने की सुविधा थी.'

The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that were capable of crippling telecom systems and carrying out anonymous telephonic attacks, disrupting the threat before world leaders arrived for the UN General… pic.twitter.com/sZKUeGqvGY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 23, 2025

सीक्रेट सर्विस ने न्यूयॉर्क में जिन ठिकानों पर इस साजिश का पर्दाफाश किया है, वो जगह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में चल रही बैठक से 35 मील के दायरे में है. इन उपकरणों के कारण न्यूयॉर्क के दूरसंचार में होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी ने इस नेटवर्क को बाधित करने के लिए तुरंत कदम उठाया. फिलहाल इन उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है.

