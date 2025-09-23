संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने भारत की तारीफ में ऐसी बात कही है, जिसे सुनकर सिर्फ पाकिस्तान, चीन और तुर्किए ही नहीं अमेरिका की भी हवाइयां उड़ जाएंगी. उन्होंने बताया है कि भारत की संयुक्त राष्ट्र में क्या अहमियत है. अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर अलग रुख अख्तियार किया हुआ है. पहले अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे सैकड़ों भारतीयों को हथकड़ी और जंजीरों से बांधकर भारत वापस भेजा, फिर भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए दबाव बनाया, भारत के सामान पर भारी भरकम टैरिफ लगाए, पाकिस्तान से करीबियां बढ़ाईं और अब H1B वीजा को लेकर सख्त नियमों का ऐलान किया है.

स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का बेहद अहम हिस्सा है और एंटोनियो गुतेरस के भारत की सरकार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं. उन्होंने कहा कि यूएन में भारत की आवाज की बहुत अहमियत है. उन्होंने बताया कि यूएन महासचिव सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव का समर्थन करते हैं ताकि 2025 की दुनिया को बेहतर यतरीके से प्रतिबिंबित किया जा सके. यूएन प्रवक्ता ने ऐसे समय में ये बात कही है, जब ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वाले हैं.

सोमवार (23 सितंबर, 2025) को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर स्टीफन दुजारिक ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए यूएन में भारत की अहमियत को हाइलाइट किया और यूएन में प्रभावशीलता और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संगठनात्मक बदलावों पर जोर दिया.

यूएन की स्थाई सदस्यता पर क्या बोले संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता?

स्टीफन दुजारिक ने कहा, 'यूएन महासचिव सिक्योरिटी काउंसिल में बदलावों का समर्थन करते हैं ताकि यह 1945 के बजाय 2025 की दुनिया को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सके.' उन्होंने इसे साल का केंद्रीय मुद्दा बताया ताकि संगठन को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके. हालांकि, यूएन की स्थाई सदस्यता पर दुजारिक ने कहा कि इसका फैसला सदस्य देश करते हैं.

स्टीफन दुजारिक ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के बदले हुए स्वरूप में किस देश को स्थाई सदस्यता मिलती है, यह सदस्य देशों पर निर्भर करता है. यूएन में भारत के योगदान पर स्टीफन दुजारिक ने कहा, 'भारत यूएन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. वह बहुपक्षवाद का महत्वपूर्ण समर्थक है. यूएन महासचिव के भारत की सरकार के साथ अच्छे रिश्ते हैं. बहुत सारे भारतीय यहां हमारे साथ काम करते हैं. भारत यूएन की महत्वपू्र्ण आवाज है.'