ट्रंप ने लगाई तेहरान की लंका! इतिहास के सबसे निचले स्तर पर ईरानी रियाल, 15 लाख के बराबर 1 डॉलर

ईरान की मुद्रा रियाल (IRR) अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. अनौपचारिक बाजार (ब्लैक मार्केट या ओपन मार्केट) में 1 अमेरिकी डॉलर अब लगभग 14.8 लाख से 15 लाख रियाल के बीच ट्रेड हो रहा है. यह ईरान के इतिहास में सबसे खराब रिकॉर्ड है.

2026 में लगातार गिरता जा रहा ईरानी रियाल

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 27 जनवरी 2026 की सुबह 1 अमेरिकी डॉलर, 1,504,000 ईरानी रियाल तक पहुंच गया, जो कल से 2.45% की बढ़ोतरी है. ईरान इंटरनेशनल और अन्य रिपोर्ट्स में जनवरी की शुरुआत में यह 14.7 लाख से शुरू हुआ था, जो अब 15 लाख तक गिर गया है. कुछ रिपोर्ट्स में 16.5 लाख तक का जिक्र है.