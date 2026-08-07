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सऊदी, तुर्किए और पाकिस्तान में आज होगी बड़ी रक्षा डील, भारत के लिए क्या हैं मायने
सऊदी सरकार से जुड़े सूत्र ने पुष्टि की कि समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे. आइए जानते हैं भारत के लिए इस समझौते का क्या मतलब है.
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