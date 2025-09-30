हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतो क्या रुक जाएगा गाजा में युद्ध? ट्रंप ने बनाया खास प्लान, कई देश हुए सहमत, लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल

तो क्या रुक जाएगा गाजा में युद्ध? ट्रंप ने बनाया खास प्लान, कई देश हुए सहमत, लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल

Donald Trump US: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए एक खास प्लान बनाया है. ट्रंप के शांति समझौते पर पाकिस्तान समेत कई देशों ने सहमति जताई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 30 Sep 2025 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

गाजा में लंबे वक्त से चल रहा युद्ध अब थम सकता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (29 सितंबर) को गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता का खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं. खास बात यह है कि ट्रंप के शांति समझौते पर पाकिस्तान को लेकर कई देशों ने सहमति जताई है.

अरब और मुस्लिम देशों से मिले समर्थन पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ''मैं पूरे क्षेत्र में अपने मित्रों और साझेदारों के साथ बातचीत के बाद कई अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं को इस प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ. यूरोप इसमें बहुत सक्रिय रहा है. सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ मेरी बैठकें और बातचीत हुई है.''

अमेरिकी राष्ट्रपति ने की शहबाज और मुनीर की तारीफ

ट्रंप ने गाजा शांति प्लान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके सेना प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ की. उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल मुनीर शुरू से ही हमारे साथ थे. उन्होंने अभी एक बयान जारी किया है कि वे इस समझौते में पूरी तरह विश्वास करते हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल की ओर से एक बड़ा नोटिस है कि वे इसका 100% समर्थन करते हैं.''

सब कुछ सही रहा तो थम जाएगा युद्ध

इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 में संघर्ष की शुरुआत हुई थी. हमास ने गाजा पट्टी से इजरायल पर अटैक कर दिया था. इस हमले में कई इजरायली नागरिक मारे गए थे. इसके बाद युद्ध रुक नहीं सका. हालांकि सब कुछ सही रहा तो गाजा में शांति स्थापित हो सकती है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के प्लान पर सहमति जताई है.

Published at : 30 Sep 2025 06:56 AM (IST)
