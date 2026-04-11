अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए उन्हें साजिश का सरगना बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका ने वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव खो दिया है. नेशनल एक्शन नेटवर्क कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए हैरिस ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ युद्ध, नाटो पर ट्रंप के हमले और अन्य विदेश नीति संबंधी निर्णय विश्व में आज अमेरिका की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं.

अपराध जगत के सरगना से ट्रंप की तुलना

कमला हैरिस ने कांग्रेस में ट्रंप के समर्थकों की आलोचना करने के लिए कड़े शब्दों का भी प्रयोग किया. उन्होंने कहा कि वह कैपिटल हिल पर ट्रंप के सहयोगियों के लिए गाली का इस्तेमाल करेंगी, हालांकि उन्होंने इसे उचित शब्द बताया और इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा. उन्होंने ट्रंप की नेतृत्व शैली की तुलना संगठित अपराध जगत के सरगना से की.

अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को लेकर क्या कहा

हैरिस ने ट्रंप द्वारा वैश्विक प्रभाव को प्रमुख शक्तियों के बीच बांटने की एक काल्पनिक तस्वीर पेश करते हुए कहा, "वह एक गिरोह के सरगना की तरह व्यवहार करते हैं." उन्होंने आगे कहा, "आप पूर्वी यूरोप को लीजिए, मैं पश्चिमी गोलार्ध को लूंगी और हम इसे आपस में बांट लेंगे." हैरिस ने ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की वैश्विक स्थिति का निराशाजनक बताते हुए कहा कि इससे उन्हें रात को नींद नहीं आती.

फिर से चुनाव लड़ेंगी हैरिस

उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका अपने सहयोगियों के लिए एक साझेदार के रूप में तेजी से अविश्वसनीय होता जा रहा है और दावा किया कि देश ने विश्व मंच पर अपना प्रभाव खो दिया है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ने का संकेत भी दिया. उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में सोच रही हूं. हैरिस ने आगे कहा कि वह इस बात पर विचार करेंगी कि 2028 में अमेरिकी जनता के लिए सबसे अच्छा राष्ट्रपति कौन बन सकता है.

जो बाइडन के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहीं हैरिस 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप से हार गईं. हैरिस पहले अमेरिकी सीनेटर और कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल सहित कई पदों पर रह चुकी हैं.

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