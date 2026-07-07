मातम के बीच बारूद की गूंज! ईरान ने हॉर्मुज में मचाई तबाही, दो जहाजों पर मिसाइल से किया अटैक

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमातम के बीच बारूद की गूंज! ईरान ने हॉर्मुज में मचाई भारी तबाही? दो जहाजों पर मिसाइल से किया अटैक

मातम के बीच बारूद की गूंज! ईरान ने हॉर्मुज में मचाई भारी तबाही? दो जहाजों पर मिसाइल से किया अटैक

US Iran Strait of Hormuz: हॉर्मुज से गुजर रहे दोनों जहाजों पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अटैक कर दिया है. हालांकि अभी तक इस पर ईरान की तरफ से रिएक्शन नहीं आया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 07 Jul 2026 09:46 AM (IST)
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ईरान अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत के शोक में डूबा है. पूरा देश मातम मना रहा है. इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. हॉर्मुज में दो जहाजों पर हमला हो गया है. इसकी वजह से दोनों जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है. हालांकि अटैक में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अमेरिका ने इस हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है.

पत्रकार बराक राविद की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों जहाजों को मिसाइलें लगीं और उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा है. अहम बात यह है कि जहाजों पर सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं. हॉर्मुज से गुजर रहे दोनों जहाजों पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अटैक किया है. फिलहाल, इस घटना को लेकर ईरान की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. 

ईरान-अमेरिका के बीच अभी भी तनाव की स्थिति

अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद सीजफायर पर सहमति बनी थी. हालांकि तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है. ईरान ने अमेरिकी अटैक की वजह से अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को खो दिया. खामेनेई के साथ ईरान के और कई अधिकारी मारे गए. यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया कि उनकी सेना ने ईरान को बुरी तरह पीटा और अब मातम मनाने का वक्त दिया है.

कब दफनाया जाएगा खामनेई का शव

खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करीब 5-6 दिन चलेगा. उनके शव को ईरान को कोम शहर की जमकरन मस्जिद ले जाया गया. इसके बाद खामेनेई का पार्थिव शरीर इराक भी जाएगा. वहीं 9 जुलाई को खामेनेई के गृह शहर मशहद में शव को दफनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें : जिस 'कट्टर दुश्मन' से 8 साल तक लड़ी खूनी जंग, उसी की धरती पर खामेनेई का शव ले जाएगा ईरान

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 07 Jul 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
US IRAN Strait Of Hormuz
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