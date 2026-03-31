खार्ग द्वीप: ईरान का ‘ऑयल किला’ जिसे छूना भी जंग को भड़का सकता है

पर्शियन गल्फ के बीचों-बीच स्थित खार्ग द्वीप आज सिर्फ एक भू-भाग नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति का धड़कता हुआ दिल बन चुका है. यह वही जगह है जहां से ईरान अपने करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात करता है. लेकिन इस द्वीप की असली कहानी इसके तेल भंडार से कहीं ज्यादा खतरनाक है—यह एक ऐसा ‘फॉरबिडन आइलैंड’ है, जिसे कब्जे में लेना लगभग असंभव माना जाता है.

दरअसल, खार्ग द्वीप सिर्फ आर्थिक रूप से अहम नहीं, बल्कि सैन्य दृष्टि से भी इतना मजबूत है कि यहां किसी भी तरह का हमला सीधे युद्ध की आग भड़का सकता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे 'ऑयल फोर्ट्रेस' यानी तेल का किला कहते हैं.

क्यों इतना अहम है खार्ग द्वीप?

खार्ग द्वीप ईरान की ऊर्जा व्यवस्था का सबसे अहम केंद्र माना जाता है. ईरान के पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, यह द्वीप देश के तेल सेक्टर का 'नर्व सेंटर' है, जहां से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का निर्यात होता है. अबूज़र, फोरूज़ान और दुरूद जैसे प्रमुख ऑफशोर ऑयल फील्ड से निकला तेल समुद्र के नीचे बिछी जटिल पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए यहां लाया जाता है. यहां पहुंचने के बाद तेल को प्रोसेस कर विशाल टैंकरों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक भेजा जाता है. यही कारण है कि खार्ग द्वीप अकेले ही ईरान के लगभग 90% तेल निर्यात को संभालता है.

‘आग की बारिश’ वाला किला

खार्ग द्वीप को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक अभेद्य सैन्य किले में तब्दील कर रखा है. यहां की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि किसी भी हमलावर के लिए हर कदम पर जान का खतरा बना रहता है. द्वीप पर अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी-एयरक्राफ्ट गन और ड्रोन की बड़ी तैनाती की गई है, जो चौबीसों घंटे निगरानी करती हैं. सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई सेना यहां उतरने की कोशिश करती है, तो उसे 'आग की बारिश' जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा. यानी जैसे ही दुश्मन के सैनिक तट पर पहुंचेंगे, वे चारों तरफ से घिर जाएंगे. ऊपर से ड्रोन हमले, सामने से मिसाइलें और दूर से तोपखाने की गोलाबारी— हर दिशा से लगातार हमला होगा. ऐसी स्थिति में न सिर्फ आगे बढ़ना मुश्किल होगा, बल्कि बच निकलना भी लगभग असंभव हो सकता है. यही वजह है कि खार्ग द्वीप को दुनिया के सबसे सुरक्षित और खतरनाक सैन्य ठिकानों में गिना जाता है.

खार्ग द्वीप को 'नो-गो जोन' या 'फॉरबिडन आइलैंड' यूं ही नहीं कहा जाता

भारी सैन्य सुरक्षा, प्राकृतिक रक्षा, रणनीतिक महत्व और वैश्विक असर—इन सभी वजहों से यह दुनिया के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील इलाकों में से एक बन गया है. किसी भी देश के लिए यहां हमला करना सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम होगा जो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है. और शायद यही वजह है कि खार्ग द्वीप आज भी अछूता है—लेकिन दुनिया की नजरें लगातार इस पर टिकी हुई हैं.

प्राकृतिक ढाल: जो इसे और खतरनाक बनाती है

खार्ग द्वीप की भौगोलिक बनावट इसे सिर्फ रणनीतिक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से भी एक मजबूत किले में बदल देती है. यह द्वीप मुख्य रूप से चट्टानी चूना पत्थर से बना है, जिसकी ऊंचाई करीब 87 मीटर तक जाती है. इसी ऊंचे हिस्से को माउंट दीदेहबान कहा जाता है, जहां से दूर-दूर तक निगरानी करना आसान होता है. यही वजह है कि यहां रडार और सर्विलांस सिस्टम बेहद प्रभावी तरीके से काम करते हैं. द्वीप के चारों ओर गहरा समुद्र है, जो इसे और सुरक्षित बनाता है. इसी गहराई की वजह से बड़े-बड़े ऑयल टैंकर सीधे तट तक पहुंच सकते हैं, जिससे तेल निर्यात की प्रक्रिया तेज और आसान रहती है. सबसे अहम पहलू इसका प्राकृतिक मीठे पानी का भंडार है. पर्शियन गल्फ में ऐसे बहुत कम द्वीप हैं जहां ताजे पानी की उपलब्धता हो. यही कारण है कि अगर खार्ग द्वीप को घेर भी लिया जाए, तब भी यहां मौजूद संसाधन लंबे समय तक टिके रहने में मदद करते हैं.

समुद्र से हमला: लगभग नामुमकिन मिशन

खार्ग द्वीप तक पहुंचना ही किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. पर्शियन गल्फ के बीच स्थित इस रणनीतिक द्वीप तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता समुद्र है, लेकिन यही रास्ता हमलावरों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन जाता है. जैसे ही कोई नौसैनिक बेड़ा द्वीप की ओर बढ़ेगा, वह ईरान की मिसाइलों, ड्रोन और नौसेना की कड़ी निगरानी में आ जाएगा. पूरे रास्ते में लगातार हमले का खतरा बना रहता है, जिससे आगे बढ़ना बेहद जोखिम भरा हो जाता है. हालात और जटिल तब हो जाते हैं जब तट के करीब पहुंचने पर पानी में बिछाए गए एंटी-पर्सनल और एंटी-आर्मर माइन सामने आते हैं. ये माइन किसी भी लैंडिंग ऑपरेशन को पल भर में तबाह कर सकती हैं. यानी समुद्र के रास्ते खार्ग द्वीप तक पहुंचना ही एक खतरनाक मिशन है, और वहां उतरना उससे भी ज्यादा मुश्किल. यही वजह है कि सैन्य विशेषज्ञ इसे लगभग 'नामुमकिन ऑपरेशन''मानते हैं.

50-60 किलोमीटर की दूरी, लेकिन घातक असर

खार्ग द्वीप ईरान के मुख्य भू-भाग से सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर दूर है. इसका मतलब यह है कि ईरान अपने मुख्य सैन्य ठिकानों—जैसे बुशेहर—से सीधे इस द्वीप को सपोर्ट कर सकता है. अगर कोई हमला होता है, तो जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें, फील्ड आर्टिलरी और ड्रोन तुरंत सक्रिय हो जाएंगे. यानी हमला करने वाली सेना को सिर्फ द्वीप की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे ईरान की सैन्य ताकत का सामना करना पड़ेगा.

हमला हुआ तो क्या होगा? दुनिया पर असर

अगर खार्ग द्वीप पर हमला होता है या इसके ऑयल टर्मिनल और स्टोरेज टैंक क्षतिग्रस्त होते हैं, तो इसका असर सीधे ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा. तेल की कीमतों में अचानक भारी उछाल आ सकता है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हिल सकती हैं. भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा—महंगाई बढ़ेगी, ईंधन की कीमतें आसमान छू सकती हैं.

पर्यावरणीय तबाही का खतरा

सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि पर्यावरणीय खतरा भी बेहद बड़ा है. अगर किसी हमले में तेल टैंक या पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती हैं, तो पर्शियन गल्फ में बड़े पैमाने पर ऑयल स्पिल हो सकता है. यह समुद्री जीवन के लिए विनाशकारी साबित होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा पर्यावरणीय संकट खड़ा कर सकता है. यही वजह है कि खार्ग द्वीप पर हमला करना सिर्फ सैन्य फैसला नहीं, बल्कि एक वैश्विक जोखिम है.

‘वोटर हाईजैकिंग’ से लेकर ‘ऑयल वॉर’ तक: बदलती दुनिया

आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जा रहे—वे अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और रणनीतिक ठिकानों पर भी लड़े जा रहे हैं. खार्ग द्वीप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. यह द्वीप दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा भू-भाग पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है.

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