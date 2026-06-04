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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व17 साल की प्रेग्नेंट पार्टनर की कार एक्सीडेंट में मौत, अमेरिका में भारतीय पर केस, किया जाएगा डिपोर्ट

17 साल की प्रेग्नेंट पार्टनर की कार एक्सीडेंट में मौत, अमेरिका में भारतीय पर केस, किया जाएगा डिपोर्ट

USA News: अमेरिका के ओहायो में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय गर्भवती किशोरी एश्ली होम्स और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 09:31 AM (IST)
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USA News: अमेरिका के ओहायो राज्य में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. इस हादसे में 17 वर्षीय गर्भवती किशोरी और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई. अब मृतक किशोरी की मां ने मामले में आरोपित भारतीय नागरिक को अमेरिका से स्थायी रूप से निर्वासित (डिपोर्ट) करने की मांग की है.

मां ने कहा- आरोपी अमेरिका में न रहे

मृतक किशोरी की मां एनेट होम्स ने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि 33 वर्षीय आरोपी तरसेम सिंह अमेरिका में रहे. उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि तरसेम सिंह अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था. एनेट होम्स ने कहा, "कोई भी महिला अपने पहले बच्चे की गर्भावस्था के दौरान इस तरह मौत की हकदार नहीं होती." उन्होंने आगे कहा, "मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर उसे हमेशा के लिए देश से बाहर भेज दिया जाए. हमें पता चला कि वह शुरुआत में अवैध रूप से यहां आया था. उसे जहां उचित समझें भेज दें, लेकिन मैं उसे अब अमेरिका में नहीं देखना चाहती."

आरोपी को बताया गया अजन्मे बच्चे का पिता

पीड़ित परिवार के अनुसार, भारतीय नागरिक तरसेम सिंह मृतक किशोरी एश्ली होम्स के अजन्मे बच्चे का पिता था. परिजनों ने बताया कि एश्ली कई बार इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई.

कैसे हुआ था हादसा?

पुलिस के अनुसार, 16 फरवरी को एश्ली होम्स एक रेंज रोवर वेलार कार में सवार थी. इसी दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जांच एजेंसियों के मुताबिक, तरसेम सिंह ने पुलिस के रुकने के संकेत को नजरअंदाज कर दिया था और इसके बाद तेज रफ्तार में भागने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और वाहन के बीच हाई-स्पीड पीछा शुरू हो गया. अधिकारियों के अनुसार, वाहन की रफ्तार करीब 100 मील प्रति घंटा तक पहुंच गई थी.

120 मील प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार

ओहायो स्टेट हाईवे पेट्रोल की दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में रेंज रोवर 55 मील प्रति घंटे की सीमा वाले क्षेत्र में 79 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी. पीछा शुरू होने के बाद वाहन की रफ्तार 120 मील प्रति घंटे से भी अधिक हो गई. तेज रफ्तार के कारण चालक मोड़ पर वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका. कार सड़क के दूसरी ओर चली गई, एक जीप से टकराई और कई बार पलट गई. दुर्घटना के दौरान एश्ली होम्स कार से बाहर जा गिरी थी. हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. रिपोर्ट के अनुसार, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी इस हादसे में जीवित नहीं बच सका.

आरोपी पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज

इस मामले में अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (ICE) ने तरसेम सिंह के खिलाफ डिटेनर जारी किया है. 33 वर्षीय तरसेम सिंह पर गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से हत्या और गंभीर वाहन हत्या सहित कई संगीन आपराधिक धाराओं में आरोप तय किए गए हैं. हालांकि अमेरिकी कानून के अनुसार अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाएगा.

2017 में अवैध रूप से अमेरिका पहुंचा था आरोपी

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security) के अनुसार, तरसेम सिंह फरवरी 2017 में कैलिफोर्निया की दक्षिणी सीमा के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ था. उस समय उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में एक न्यायाधीश ने जमानत पर उसकी रिहाई का आदेश दिया था.

मुकदमे के बाद हो सकती है निर्वासन की कार्रवाई

आईसीई द्वारा जारी डिटेनर के तहत तरसेम सिंह फिलहाल हिरासत में रहेगा. आपराधिक मुकदमे का परिणाम आने के बाद उसके खिलाफ निर्वासन (डिपोर्टेशन) की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है. मामले में जूरी ट्रायल 17 से 21 अगस्त के बीच निर्धारित किया गया है. किशोरी और उसके अजन्मे बच्चे की मौत के बाद परिवार न्याय की मांग कर रहा है.

 

Published at : 04 Jun 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Tarsem Singh Ohio Crash Ashlee Holmes
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