'कई बार सिक्योरिटी ने उन्हें...', ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर प्रतिनिधि ने किया बड़ा खुलासा

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली हुसैनी खामेनेई का रविवार (1 मार्च) को निधन हो गया. इसकी खबर सामने आते ही दुनियाभर में उनके समर्थन में लोग सड़कों पर आ गए हैं. इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने बड़ा खुलासा किया है.

उन्होंने कहा कि अयातुल्ला खामेनेई अपने ऑफिस में थे. कई बार सिक्योरिटी ने उन्हें अपने ऑफिस से दूसरे शहर जाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. खामेनेई ने कहा कि अगर ईरान के 90 मिलियन लोगों को दूसरे शहर में ले जा सकते हो तो उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा.

'हम आपको बैसमेंट मुहैया कराएंगे'

माजिद ने आगे बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने खामेनेई से कहा था कि हम आपको बैसमेंट मुहैया करा देंगे, वो आपके लिए सुरक्षित होगी. इस पर खामेनेई ने जवाब दिया कि अगर आप सभी ईरानियों के लिए बैसमेंट बनाकर दे सकते हो तो मैं चला जाऊंगा.

#WATCH | On the killing of Ayatollah Khamenei, his Representative in India, Dr Abdul Majid Hakeem Ilahi, says, "Ayatollah Khamenei was in his office and several times the security asked him to move from his office to another city, and he refused. He said if you could move 90… https://t.co/38jvXz0lAw pic.twitter.com/Il9NHeekY4 — ANI (@ANI) March 1, 2026

अब्दुल माजिद हकीम ने आगे बताया कि वे अपनी ऑफिस और घर में ही रहे. और सुबह जियोनिस्ट शासन और अमेरिका के एयरक्राफ्ट ने उनके ऑफिस पर हमला कर दिया. इस हमले में अली खामेनेई, उनकी पत्नी, उनकी बहू और उनके कई भतीजों की मौत हो गई.

अली खामेनेई की मौत पर क्या बोले उनके प्रतिनिधि

भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा, "मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत का वे इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही उन्हें इससे कोई फायदा होगा."

#WATCH | Israel-Iran conflict | Representative of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, in India, Dr Abdul Majid Hakeem Ilahi, says, "I would like to offer my condolences... I'm sure the killing of Ayatollah Khamenei, the Supreme… pic.twitter.com/atSOe1VbFy — ANI (@ANI) March 1, 2026

माजिद हकीम ने आगे कहा कि उनका खून इस दुनिया को और अधिक मजबूती, ऊर्जा और जागरूकता प्रदान करेगा और लोग उनके रास्ते पर चलेंगे. अयातुल्ला खामेनेई की शहादत अन्यायपूर्ण थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके चाहने वाले केवल ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं और वे दुनिया में कानून और अमन लाने का रास्ता निकालेंगे.