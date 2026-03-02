हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'कई बार सिक्योरिटी ने उन्हें...', ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर प्रतिनिधि ने किया बड़ा खुलासा

Iran-Israel War: ईरान के सुप्रीम लीडर के निधन पर भारत में उनके प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम ने बड़ा खुलासा किया है. अली खामेनेई की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बातचीत की है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Mar 2026 07:18 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली हुसैनी खामेनेई का रविवार (1 मार्च) को निधन हो गया. इसकी खबर सामने आते ही दुनियाभर में उनके समर्थन में लोग सड़कों पर आ गए हैं. इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने बड़ा खुलासा किया है. 

उन्होंने कहा कि अयातुल्ला खामेनेई अपने ऑफिस में थे. कई बार सिक्योरिटी ने उन्हें अपने ऑफिस से दूसरे शहर जाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. खामेनेई ने कहा कि अगर ईरान के 90 मिलियन लोगों को दूसरे शहर में ले जा सकते हो तो उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा. 

'हम आपको बैसमेंट मुहैया कराएंगे'

माजिद ने आगे बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने खामेनेई से कहा था कि हम आपको बैसमेंट मुहैया करा देंगे, वो आपके लिए सुरक्षित होगी. इस पर खामेनेई ने जवाब दिया कि अगर आप सभी ईरानियों के लिए बैसमेंट बनाकर दे सकते हो तो मैं चला जाऊंगा. 

अब्दुल माजिद हकीम ने आगे बताया कि वे अपनी ऑफिस और घर में ही रहे. और सुबह जियोनिस्ट शासन और अमेरिका के एयरक्राफ्ट ने उनके ऑफिस पर हमला कर दिया. इस हमले में अली खामेनेई, उनकी पत्नी, उनकी बहू और उनके कई भतीजों की मौत हो गई. 

अली खामेनेई की मौत पर क्या बोले उनके प्रतिनिधि

भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा, "मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत का वे इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही उन्हें इससे कोई फायदा होगा."

माजिद हकीम ने आगे कहा कि उनका खून इस दुनिया को और अधिक मजबूती, ऊर्जा और जागरूकता प्रदान करेगा और लोग उनके रास्ते पर चलेंगे. अयातुल्ला खामेनेई की शहादत अन्यायपूर्ण थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके चाहने वाले केवल ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं और वे दुनिया में कानून और अमन लाने का रास्ता निकालेंगे.

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 02 Mar 2026 07:14 AM (IST)
Iran News ISRAEL DELHI NEWS Iran ISRAEL #iran
