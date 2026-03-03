हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकश्मीर, CAA, दिल्ली दंगा, जब खामेनेई ने बोली पाकिस्तान की भाषा, भारत की दोस्ती भूली!

कश्मीर, CAA, दिल्ली दंगा, जब खामेनेई ने बोली पाकिस्तान की भाषा, भारत की दोस्ती भूली!

Iran Israel US War: अयातुल्ला अली खामेनेई ने पिछले 10 सालों के दौरान भारत के आंतरिक मामलों पर कई बार बयान दिया था, जिसका नई दिल्ली ने राजनयिक विरोध दर्ज कराया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 03 Mar 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद अब पूरा खाड़ी देश इस जंग की जद में आ चुका है. ईरान में हुए हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर भारत ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है. हलांकि भारत ने तेहरान की ओर से खाड़ी देशों पर किए गए हमले की निंदा की और पश्चिम एशिया में संयम और बतचीत के जरिए तनाव कम करने का आह्वान किया. खामेनेई की मौत पर पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है.

कश्मीर को लेकर खामेनेई ने बोली थी पाकिस्तान की भाषा

अयातुल्ला अली खामेनेई ने पिछले 10 सालों के दौरान भारत के आंतरिक मामलों पर कई बार बयान दिया था, जिसका नई दिल्ली ने राजनयिक विरोध दर्ज कराया था. उन्होंने कश्मीरी मुस्लिम, आर्टिकल 370, सीएए (CAA) समते कई मुद्दों पर भारत के खिलाफ बयान दिया था. साल 2017 में खामेनेई ने कश्मीर के मुसलमानों को पीड़ित बताया था और मुस्लिम देशों से उनके लिए समर्थन जुटाने का आह्वान किया था. उनका यह बयान पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जैसा था. उस समय भारत ने कश्मीर को लेकर कोई नई नीति नहीं अपनाई थी. 

धारा 370 और CAA को लेकर दिया था विवादित बयान

भारत सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था. तब खामेनेई ने भारत से कश्मीर पर न्यायपूर्ण नीति अपनाने की मांग की थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया था. इसके बाद साल 2020 में दिल्ली दंगे और सीएए को लेकर उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था. जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर हुई बहस के दौरान, ईरान के संसद अध्यक्ष ने इस कानून की आलोचना करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी भेदभाव बताया था, जिसे भारत ने आंतरिक हस्तक्षेप करार देते हुए खारिज कर दिया.

साल 2020 में दिल्ली दंगे के बीच खामेनेई ने #IndianMuslimsInDanger हैशटैग का इस्तेमाल किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कहा, 'भारत में मुसलमानों के नरसंहार से दुनिया भर के मुसलमानों के दिल शोक में डूबे हुए हैं. भारत सरकार को चरमपंथी हिंदुओं और उनके ग्रुप का सामना करना चाहिए और मुसलमानों के नरसंहार को रोकना चाहिए ताकि भारत को इस्लामी दुनिया से अलग-थलग होने से बचाया जा सके.' इसके बाद MEA ने फिर से ईरानी राजदूत को तलब किया था.

खामेनेई के बयान पर भारत ने जताया था विरोध

खामेनेई ने साल 2024 में एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने भारत को म्यांमार और गाजा के साथ जोड़ा था. तब भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनके बयान को गलत और अस्वीकार्य बताया था. इस ट्वीट को 27 लाख लोगों ने देखा. इन सभी मौकों पर खामेनेई की ओर से दिए गए बयान पर भारत ने विरोध दर्ज किया था.

खामेनेई की मौत पर दुनिया की प्रतिक्रिया

अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद दुनियाभर से मिली-जुली प्रतिक्रियां देखने को मिल रही है. इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के 57 देशों में से 10 देशों ने भी खामेनेई की मौत पर सार्वजनिक रूप रूप से शोक व्यक्त नहीं किया. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजरायल, अर्जेंटीना, यूक्रेन जैसे देशों ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. वहीं रूस, चीन, उत्तर कोरिया, तुर्किए जैसे देशों ने अमेरिका-इजरायल के हमलों की निंदा की है.

Published at : 03 Mar 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
CAA  ISRAEL Ali Hosseini Khamenei
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कश्मीर, CAA, दिल्ली दंगा, जब खामेनेई ने बोली पाकिस्तान की भाषा, भारत की दोस्ती भूली!
कश्मीर, CAA, दिल्ली दंगा, जब खामेनेई ने बोली पाकिस्तान की भाषा, भारत की दोस्ती भूली!
विश्व
Israel US Iran War Live: इजरायल का बड़ा हमला, ईरानी सुप्रीम लीडर चुनने के लिए हो रही थी वोटिंग, वहीं दागी मिसाइल
Live: इजरायल का बड़ा हमला, ईरानी सुप्रीम लीडर चुनने के लिए हो रही थी वोटिंग, वहीं दागी मिसाइल
विश्व
इजरायली हमले में ईरान के नए रक्षा मंत्री की मौत, 48 घंटों पहले ही संभाला था पद
इजरायली हमले में ईरान के नए रक्षा मंत्री की मौत, 48 घंटों पहले ही संभाला था पद
विश्व
दांतों में चिप से लेकर ट्रैफिक कैमरा हैकिंग तक! अमेरिका और इजरायल ने खामेनेई को कैसे मारा? इंटरनेट पर कहानियों की बाढ़
दांतों में चिप से लेकर ट्रैफिक कैमरा हैकिंग तक! अमेरिका और इजरायल ने खामेनेई को कैसे मारा? इंटरनेट पर कहानियों की बाढ़
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खाड़ी देशों में छिड़ी जंग के बीच एक्शन में दिखे PM मोदी, ओमान-कुवैत के नेताओं से की बात, जानिए क्या हुई चर्चा
जंग के बीच एक्शन में दिखे PM मोदी, ओमान-कुवैत के नेताओं से की बात, जानिए क्या हुई चर्चा
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग
फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग
बॉलीवुड
'अब हम आपके हैं कौन नहीं बना सकता', सूरज बड़जात्या बोले- महिलाओं को घर पर बैठा दिखाने वाली कहानियां आउटडेटेड हो गई हैं
सूरज बड़जात्या बोले- महिलाओं को घर पर बैठा दिखाने वाली कहानियां आउटडेटेड हो गई हैं
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
इंडिया
बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें और कौन-कौन शामिल
BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें लिस्ट
विश्व
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
ट्रेंडिंग
"घर वाले नहीं करवा रहे ब्याह" पिता के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंची बगावती औलाद, खूब हंसे पुलिस वाले
शिक्षा
इजरायल-ईरान जंग के बीच CBSE ने मिडिल ईस्ट में टाली 10वीं-12वीं की परीक्षा, जानें ताजा अपडेट
इजरायल-ईरान जंग के बीच CBSE ने मिडिल ईस्ट में टाली 10वीं-12वीं की परीक्षा, जानें ताजा अपडेट
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget