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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान की जंग का नया चेहरा: मोहम्मद बाकेर क़ालिबाफ के हाथ में कमान, खामेनेई के बाद सत्ता और युद्ध रणनीति पर कड़ा नियंत्रण

ईरान की जंग का नया चेहरा: मोहम्मद बाकेर क़ालिबाफ के हाथ में कमान, खामेनेई के बाद सत्ता और युद्ध रणनीति पर कड़ा नियंत्रण

Iran US War: पूर्व पुलिस प्रमुख और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े रहे क़ालिबाफ लंबे समय से ईरान की सत्ता के करीब रहे और मजबूत स्तंभ माने जाते हैं.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 23 Mar 2026 02:06 PM (IST)
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ईरान की राजनीति और मिलिट्री रणनीति में अचानक आए बड़े बदलाव के बीच एक नाम तेजी से केंद्र में आया है - मोहम्मद बाकेर क़ालिबाफ. रिपोर्ट्स के मुताबिक अली लारिजानी की मौत के बाद ईरानी शासन के युद्ध प्रयासों की कमान अब क़ालिबाफ के हाथों में मानी जा रही है. इससे न सिर्फ तेहरान की आंतरिक सत्ता संरचना बदली है, बल्कि रीजनल तनाव की दिशा भी प्रभावित हो सकती है.

पूर्व पुलिस प्रमुख और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े रहे क़ालिबाफ लंबे समय से ईरान की सत्ता के करीब रहे और मजबूत स्तंभ माने जाते हैं. 2005 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की दौड़ में उतरकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी. इसके बाद तेहरान के मेयर और फिर ईरानी संसद के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने ईरान की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत की.

2024 में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद क़ालिबाफ ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया था. हालांकि वह दो बार पहले भी चुनाव हार चुके थे और एक बार कट्टरपंथी वोटों के बंटवारे से बचने के लिए पीछे हट गए थे, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा लगातार कायम रही.

क़ालिबाफ का आक्रामक रवैया

वर्तमान संकट में क़ालिबाफ का रुख बेहद आक्रामक नजर आ रहा है. इसी महीने में उन्होंने अमेरिका और इज़राइल के नेतृत्व पर सीधे निशाना साधते हुए कहा, “यहीं पर, बहुत स्पष्ट और साफ तौर पर, मैं ट्रंप और नेतन्याहू और उनके एजेंटों और प्रॉक्सी से कहता हूं, मैं दोहराता हूं, इन दो गंदे अपराधियों और उनके सभी एजेंटों से कहता हूं: आपने हमारी लाल रेखा पार कर ली है, और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी.”

यह बयान ऐसे समय आया था जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हवाई हमलों में मौत की खबर सामने आई. इस घटना ने देश के सत्ता समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया. अब युद्धकालीन रणनीति और कूटनीतिक फैसलों में क़ालिबाफ की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है.

पुतिन से मुलाकात के बाद क्या दिया था संदेश 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क़ालिबाफ की सक्रियता बढ़ी है. 2024 में ब्रिक्स संसदीय मंच के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात ने संकेत दिया था कि ईरान रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के रास्ते पर है.

विश्लेषकों का मानना है कि क़ालिबाफ की सैन्य पृष्ठभूमि और सख्त राजनीतिक रुख ईरान की मौजूदा नीति को और आक्रामक बना सकता है. इससे मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव और गहराने की आशंका है, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, कूटनीति और सुरक्षा संतुलन पर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें : तेल के बाद मिडिल ईस्ट में बिजली पर जंग! ईरान की गल्फ देशों को खुली धमकी- अमेरिकी ठिकानों को सप्लाई की तो...

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 23 Mar 2026 02:06 PM (IST)
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