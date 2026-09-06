कौन है गद्दार? ईरान वॉर डेटा लीक होते ही US आर्मी के अधिकारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट

अमेरिकी इतिहास में पहली बार सरकार ने 50 हाई रैंक के अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया. यह जांच पत्रकारों को गोपनीय डेटा लीक होने के बाद की जा रही है. इस डेटा में ईरान युद्ध के कारण जरूरी हथियारों की कमी जैसी जानकारी भी शामिल है.

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना के जॉइंट स्टाफ के मिलिट्री अफसरों और कर्मचारियों से पूछा गया कि क्या उन्होंने पत्रकारों को संवेदनशील जानकारी लीक की. रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में हुए पॉलीग्राफ टेस्ट का मकसद उन लोगों का पता लगाना था जिन्होंने निजी जानकारी का खुलासा किया था.

पेंटागन का बयान

लंबी दूरी की मिसाइलों और पैट्रियट इंटरसेप्टर जैसे हथियारों की कमी के बारे में कई खबरों के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया. पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने एक बयान में कहा कि विभाग कर्मचारियों से जुड़े अंदरूनी मामलों या जांच से जुड़ी बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक होने के मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है और उसी के अनुसार जांच करता है.

उन्होंने कहा, "अमेरिका और दुनिया भर में तैनात हमारे सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है." 5 मई के बाद से अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान युद्ध के बारे में कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं की है और पेंटागन में प्रेस की पहुंच को भी सीमित कर दिया है.

पत्रकारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा

पिछले महीने पेंटागन ने स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के एडिटर-इन-चीफ एरिक स्लाविन और पब्लिशर मैक्स लेडरर के साथ-साथ मिडिल ईस्ट संवाददाता लारा कोर्टे को नौकरी से निकाल दिया. यह कार्रवाई अखबार द्वारा USS अब्राहम लिंकन की आलोचनात्मक कवरेज को लेकर हुए विवाद के बाद की गई थी.

आलोचना करने वाले देशद्रोही- ट्रंप

ट्रंप ने गुरुवार को कुछ अज्ञात लोगों और संगठनों की कड़ी आलोचना की, उन्हें देशद्रोही कहा और उन दावों को खारिज कर दिया कि ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिका के हथियारों का भंडार कम हो रहा है. कई पोस्ट में ट्रंप ने मीडिया और उन लोगों पर निशाना साधा, जिन्होंने गोला-बारूद की कथित कमी के बारे में चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा कि वे 100 प्रतिशत गलत हैं.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, "वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे मुझे जीतते हुए देखने के बजाय यह देखना पसंद करेंगे कि अमेरिका उस युद्ध में हार जाए जिसे हम आसानी से जीत रहे हैं." एक और पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास हथियारों का लगभग असीमित भंडार है.

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