अमेरिका के सिएटल-टाकोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (ICE) के अधिकारियों ने विमान में सवार हो रहे यात्रियों के बीच दो लोगों को हिरासत में ले लिया. अधिकारियों ने जेट ब्रिज पर यात्रियों के सामने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की. इस दौरान एक महिला अपनी बेटी को ले जाने से रोकने के लिए चिल्लाती रही और उसके पास वर्क परमिट होने की बात कहती रही.

घटना के वीडियो में अधिकारी कम से कम एक व्यक्ति को घसीटते हुए ले जाते दिखाई दिए. इस कारण लॉस एंजिलिस जाने वाली उड़ान में देरी हुई.

वीजा अवधि से ज्यादा अमेरिका में रहने का आरोप

ICE ने बयान जारी कर बताया कि उसके अधिकारियों ने लक्षित अभियान के तहत मेक्सिको के नागरिक रिकार्डो लारोंडो मेंडोजा को गिरफ्तार किया. एजेंसी के मुताबिक, वह वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रह रहा था, जो देश के आव्रजन कानूनों का उल्लंघन है.

‘THEY’RE TAKING MY DAD’ — WOMAN CLINGS to ICE AGENT’S LEG as officers DETAIN PERSON at Seattle Airport DROPS TO HER KNEES, CRYING and SCREAMING ‘WE HAVE WORK PERMIT’ https://t.co/4dM60A0ywm — RT (@RT_com) November 21, 2026

ICE का दावा है कि कार्रवाई के दौरान एक अन्य यात्री ने अधिकारियों पर गर्म कॉफी फेंक दी. उसकी पहचान सोफिया हर्नांडेज मेजिया के रूप में हुई. एजेंसी के अनुसार, वह भी मेक्सिको की नागरिक है और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद अमेरिका में रह रही थी. उस पर संघीय अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगाया जा सकता है.

बिना पूर्व सूचना के हुई कार्रवाई, एयरलाइन ने जताई चिंता

ऑनलाइन उड़ान संबंधी आंकड़ों के मुताबिक, अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट 1306 को सुबह 8:10 बजे रवाना होना था, लेकिन कार्रवाई के कारण उड़ान में देरी हुई. एयरलाइन ने कहा कि ICE अधिकारियों ने इस अभियान के बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी थी. यह कार्रवाई थैंक्सगिविंग की छुट्टियों से पहले व्यस्त यात्रा सप्ताहांत में हुई.

अलास्का एयरलाइंस ने बयान में कहा कि विमान में यात्रियों के चढ़ने के दौरान हुई इस कार्रवाई से प्रभावित कर्मचारियों और यात्रियों को काफी परेशानी हुई है. कंपनी ने कहा कि वह हर यात्री के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आने के लिए प्रतिबद्ध है.

वीडियो में बिना पहचान वाले जैकेट और खाकी पैंट पहने अधिकारी एक व्यक्ति को जमीन पर काबू करने के लिए संघर्ष करते दिखे. आसपास पहियों वाले बैग लेकर खड़े यात्री यह सब देखते रहे.

एयरपोर्ट प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने मांगा जवाब

अलास्का एयरलाइंस ने बताया कि वह एयरपोर्ट का प्रबंधन करने वाले पोर्ट ऑफ सिएटल के साथ मिलकर यह जांच कर रही है कि कार्रवाई के दौरान तय प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं. कंपनी ने संबंधित अधिकारियों के सामने भी अपनी चिंताएं रखी हैं.

पोर्ट ऑफ सिएटल ने भी घटना को प्रभावित परिवार और वहां मौजूद अन्य यात्रियों के लिए परेशान करने वाला बताया. प्रबंधन के अनुसार, स्थानीय अधिकारी संघीय एजेंसियों से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी लेंगे.

वाशिंगटन के गवर्नर ने ICE को बताया सुधार से परे

वाशिंगटन के डेमोक्रेटिक गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने ICE की कार्रवाई के तरीके को 'गहराई से गैर-अमेरिकी' बताते हुए एजेंसी को खत्म करने की मांग की. श्रमिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वीडियो को भयावह और डराने वाला बताया.

फर्ग्यूसन ने कहा कि अमेरिका को ऐसी आव्रजन और सीमा सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है, जो प्रभावी होने के साथ नैतिक और मानवीय भी हो. उनके मुताबिक, ICE में सुधार की गुंजाइश खत्म हो चुकी है.

उन्होंने यह भी कहा कि वह जांच कर रहे हैं कि ICE अधिकारियों को विमान के जेट ब्रिज तक पहुंच कैसे मिली. उनका मानना है कि अधिकारियों ने मार्च में हस्ताक्षरित उस राज्य कानून का उल्लंघन किया हो सकता है, जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों के चेहरे ढकने पर रोक से संबंधित है.

श्रमिक संगठन ने भी जताई नाराजगी

600,000 से अधिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली वाशिंगटन स्टेट लेबर काउंसिल (AFL-CIO) की अध्यक्ष अप्रैल सिम्स ने बताया कि विमान में यूनियन के सदस्य भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि साल के सबसे व्यस्त यात्रा समय में इस कार्रवाई से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई. यह घटना ऐसे समय हुई है, जब कुछ दिन पहले ही संचार संबंधी समस्या के कारण देशभर में उड़ानें रोकनी पड़ी थीं.

सिम्स के मुताबिक, एयरपोर्ट कर्मचारी पहले से ही भारी दबाव में काम कर रहे हैं और यात्री भी चिंतित हैं. ऐसे में शांति और भरोसा कायम करने के बजाय संघीय अधिकारियों की कार्रवाई ने लोगों के बीच डर और अव्यवस्था बढ़ा दी.

एयरपोर्ट पर ICE की बढ़ी हैं गिरफ्तारियां

अमेरिका में गर्मियों के बाद से ICE ने हवाई अड्डों पर गिरफ्तारियां तेज की हैं. इनमें खासतौर पर ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जो पहले वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रुके रहे.

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