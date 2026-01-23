हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स

खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स

US-Iran Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की एक बड़ी सैन्य ताकत ईरान की ओर बढ़ रही है, हालांकि वॉशिंगटन किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 23 Jan 2026 06:43 AM (IST)
Preferred Sources

US-Iran Tension: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान की ओर एक बड़ी सैन्य ताकत बढ़ रही है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि अमेरिका की इच्छा सैन्य कार्रवाई करने की नहीं है, लेकिन क्षेत्र में हालात को लेकर वॉशिंगटन पूरी तरह सतर्क है. 

रिपोर्टरों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने क्षेत्र में एक विशाल नौसैनिक बेड़ा तैनात किया है, लेकिन उम्मीद जताई कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा, “हमारी एक बड़ी फ्लोटिला उस दिशा में जा रही है. देखते हैं आगे क्या होता है. ईरान की ओर एक बड़ी ताकत बढ़ रही है. मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन पर बहुत करीबी नजर रखे हुए हैं.”

'ईरान ने प्रदर्शनकारियों की फांसी की योजना रोकी'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर दावा किया कि वॉशिंगटन के दबाव के चलते ईरान ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कथित योजना को रद्द कर दिया. ट्रंप ने कहा, “मैंने गुरुवार को 837 फांसियों को रुकवाया. वे सब मारे जा चुके होते. हर एक को फांसी दी जानी थी.' उन्होंने इन कथित फांसियों को “हजार साल पुरानी बर्बरता करार दिया.

उन्होंने कहा कि फांसी का सामना कर रहे लोग ज्यादातर युवा पुरुष थे और दावा किया कि सख्त चेतावनी के बाद तेहरान पीछे हट गया. ट्रंप के मुताबिक, “मैंने कहा था कि अगर तुम इन लोगों को फांसी दोगे तो तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा जैसा पहले कभी नहीं मिला. यह हमारे परमाणु कार्यक्रम पर की गई कार्रवाई के सामने मूंगफली जैसा लगेगा.” ट्रंप ने आगे कहा कि फांसी की योजना को अमल में लाने से ठीक एक घंटे पहले उसे रद्द कर दिया गया.

मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य का बढ़ा जमावड़ा

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और अन्य सैन्य संसाधन मध्य पूर्व पहुंचने वाले हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, एशिया-प्रशांत क्षेत्र से कई युद्धपोत पहले ही रवाना हो चुके हैं. इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, कई विध्वंसक युद्धपोत और लड़ाकू विमान शामिल हैं. एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पर भी विचार किया जा रहा है.

परमाणु कार्यक्रम पर दी चेतावनी

ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका को आगे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू किया तो वॉशिंगटन जवाब देगा. दावोस में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “वे परमाणु नहीं कर रख सकते. अगर उन्होंने किया, तो फिर वही होगा.

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने भी चिंता जताई है. एजेंसी ने कम से कम सात महीनों से ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार की पुष्टि नहीं की है, जबकि दिशा-निर्देशों के तहत हर महीने निरीक्षण किया जाना चाहिए.

Published at : 23 Jan 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ पर पड़ा नीला निशान...' किसी बीमारी से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस ने दिया बड़ अपडेट
'हाथ पर पड़ा नीला निशान...' किसी बीमारी से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस ने दिया अपडेट
महाराष्ट्र
कांग्रेस, AIMIM और BJP ने मिलाया हाथ, महाराष्ट्र से फिर सामने आई चौंकाने वाली सियासी तस्वीर
कांग्रेस, AIMIM और BJP ने मिलाया हाथ, महाराष्ट्र से फिर सामने आई चौंकाने वाली सियासी तस्वीर
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला
टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ पर पड़ा नीला निशान...' किसी बीमारी से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस ने दिया बड़ अपडेट
'हाथ पर पड़ा नीला निशान...' किसी बीमारी से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस ने दिया अपडेट
महाराष्ट्र
कांग्रेस, AIMIM और BJP ने मिलाया हाथ, महाराष्ट्र से फिर सामने आई चौंकाने वाली सियासी तस्वीर
कांग्रेस, AIMIM और BJP ने मिलाया हाथ, महाराष्ट्र से फिर सामने आई चौंकाने वाली सियासी तस्वीर
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला
टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
हेल्थ
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
यूटिलिटी
मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?
मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget