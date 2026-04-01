हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Israel Iran War LIVE: भीषण हुई जंग, लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, 15 की मौत, 52 से ज्यादा घायल

US Israel Iran War LIVE: भीषण हुई जंग, लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, 15 की मौत, 52 से ज्यादा घायल

US Israel Iran War Live: मिडिल ईस्ट जंग का आज 38वां दिन है. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका-ईरान के बीच टकराव और तेज हो गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे में इसे खोलने का अल्टीमेटम दिया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Apr 2026 10:46 AM (IST)

LIVE

Key Events
US Israel Iran War News Live Updates Middle East Tensions Missile Attacks Tehran Donal Trump Fuel Price Strait of Hormuz US Israel Iran War LIVE: भीषण हुई जंग, लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, 15 की मौत, 52 से ज्यादा घायल
ईरान-अमेरिका जंग लाइव
Source : ANI

Background

मिडिल ईस्ट जंग का आज (6 अप्रैल) को 38वां दिन है. ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का फाइटर जेट मार गिराया. हालांकि अमेरिका ने ईरान को झूठा करार दे दिया. अमेरिका-ईरान युद्ध घातक मोड़ पर पहुंच गया है और यह फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा.

ट्रंप (US President Donald Trump) ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया था. उन्होंने कहा, 'अमेरिका की रक्षा के लिए ऑपरेशन फ्यूरी जारी रहेगा. हम लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ईरान को उसके गलत काम की सजा मिली है, वह खतरनाक मिसाइल बनाना चाहता था.

ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार बदलते रुख से अमेरिका समेत दुनियाभर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ईरान युद्ध (Iran War) पर लगातार बदलते रुख को लेकर ट्रंप को सोशल मीडिया पर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हुए 'ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट (टैको)' यानी ट्रंप दबाव के चलते अपने फैसले वापस ले लेते हैं या टाल देते हैं जैसे हैशटैग के तहत पोस्ट कर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध का अंत बहुत जल्द हो सकता है. 

ट्रंप ने इससे पहले ईरान को धमकी दी थी कि अगर वह 15 सूत्रीय अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो तेहरान पर हमले तेज किए जाएंगे. इसके लिए ट्रंप ने पहले 5 दिन का समय दिया था और फिर 10 दिन का. वहीं ने पहली बार कबूल किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अभियानों ने देश की क्षमताओं को बुरी तरह कमजोर कर दिया है.

इस बीच डेली टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ अमेरिका सैन्य कार्रवाई में अमेरिका की मदद नहीं करने के बाद यूएस नाटो से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है. उन्होंने नाटो को कागजी शेर बताया और कहा कि नाटो की विश्वसनीयता उन्हें बहुत पहले से शक था.

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli PM Benjamin Netanyahu) ने कहा कि ईरान की सत्ता खिलाफ इजरायल का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के साथ संयुक्त अभियानों ने ईरानी शासन की जड़ें हिला दी हैं. नेतन्याहू ने कहा, 'अमेरिका के साथ संयुक्त अभियान के एक महीने के भीतर हम उस आतंक के शासन को कुचल रहे हैं, जो अमेरिका मुर्दाबाद, इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था.'

वहीं ईरान ने अब खुद को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का गेटकीपर घोषित कर दिया है. इसका मतलब ये है कि इस रास्ते से जो भी जहाज गुजरेगा उससे तेहरान मोटी रकम वसूलेगा. इससे पहले ईरान ने कभी भी इस रास्ते का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए नहीं किया गया था.

10:46 AM (IST)  •  06 Apr 2026

US Israel Iran War LIVE: ईरान के कोम शहर में यूएस-इजरायल का हमला

ईरान के कोम में एक रिहायशी बिल्डिंग पर US-इज़रायली हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई. क़ोम के गवर्नर के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डिप्टी मोर्तेजा हैदरी ने कहा कि हमले के बाद बचाव की कोशिशें जारी हैं और टीमें मलबा हटाने का काम कर रही हैं.

09:48 AM (IST)  •  06 Apr 2026

US Israel Iran War LIVE: कुवैत पर ईरान का मिसाइल अटैक

कुवैती सेना के जनरल स्टाफ का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहे हैं. एक बयान में, सेना ने कहा कि धमाकों की जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वे इंटरसेप्शन का नतीजा हैं. कुवैती अधिकारियों के अनुसार, ईरानी हमलों में खाड़ी में एनर्जी सुविधाओं और दूसरी जगहों को निशाना बनाया गया, जिसमें कुवैत में बिजली, पानी को डीसैलिनेट करने वाले प्लांट और तेल प्लांट शामिल हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ.

Load More
Tags :
DONALD Trump ISRAEL IRAN WAR IRAN
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत ने ऐसा क्या कह दिया, जंग के बीच खुशी से फूला नहीं समा रहा ईरान, तारीफ करते हुए बोला- 'बड़ी भूमिका...'
भारत ने ऐसा क्या कह दिया, जंग के बीच खुशी से फूला नहीं समा रहा ईरान, तारीफ करते हुए बोला- 'बड़ी भूमिका...'
विश्व
'भारत तोड़ सकता है अमेरिका का...', जंग के बीच मशहूर अर्थशास्त्री की भविष्यवाणी, बताया इंडिया कौन सा प्लान करे लागू
'भारत तोड़ सकता है अमेरिका का...', जंग के बीच मशहूर अर्थशास्त्री की भविष्यवाणी, बताया इंडिया कौन सा प्लान करे लागू
विश्व
US Israel Iran War LIVE: भीषण हुई जंग, लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, 15 की मौत, 52 से ज्यादा घायल
LIVE: भीषण हुई जंग, लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, 15 की मौत, 52 से ज्यादा घायल
विश्व
US-Iran Ceasefire: अमेरिका-ईरान के बीच होगा 45 दिन का सीजफायर? ट्रंप की धमकी के तुरंत बाद आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
अमेरिका-ईरान के बीच होगा 45 दिन का सीजफायर? ट्रंप की धमकी के तुरंत बाद आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान ने मांगी भारत से मदद तो इस शख्स ने खरीदा 25 हजार का 1 अंडा, बोला- 'अपने नेता के आदेश...'
ईरान ने मांगी भारत से मदद तो इस शख्स ने खरीदा 25 हजार का 1 अंडा, बोला- 'अपने नेता के आदेश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद ने की दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का नाम बदलने की मांग, नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी
चंद्रशेखर आजाद ने की दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का नाम बदलने की मांग, नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत और रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से क्या हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत-रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
जनरल नॉलेज
क्या‌ LPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?
क्या‌ LPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?
ट्रेंडिंग
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget