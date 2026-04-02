Assembly Election 2026 Live: चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा है. 9 अप्रैल को केरल, असम और पुद्दुचेरी में मतदान है तो वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा. सबसे ज्यादा देशभर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) की चर्चा हो रही है. बंगाल में 23 और 29 तारीख को दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण में 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा.

बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच

पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला TMC और बीजेपी के बीच है. सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार राज्य में वापसी करेगी या बीजेपी सत्ता से टीएमसी को बेदखल कर सिंहासन हासिल करेगी. कांग्रेस और लेप्ठ की पार्टियां भी अपनी खोई हुई जमीन की तलाश कर रही है.

बुधवार को पश्चिम बंगाल की शेष 10 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने की उम्मीदवारों की घोषणा

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की शेष 10 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी. ये घोषणा इस महीने के आखिर में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों से पहले की गई है. इससे पहले, 29 मार्च को, एआईसीसी ने राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 284 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी.

इस ताजा सूची के साथ, पार्टी ने अब सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं. बुधवार को घोषित की गई 10 सीटों के नाम अलीपुरद्वार, इस्लामपुर, गज़ोल, फरक्का, सागरदिघी, बेलडांगा, बदुरिया, अशोकनगर, श्रीरामपुर और पटासपुर हैं.

उम्मीदवारों की इस ताजा सूची में कोई भी बड़ा राजनीतिक नाम शामिल नहीं है. कांग्रेस ने राज्य में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के साथ अपना पिछला चुनावी गठबंधन तोड़ते हुए, सभी 294 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है.

कांग्रेस और वाम मोर्चा ने 2016 के विधानसभा चुनावों से ही सीटों के बंटवारे की व्यवस्था के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था, जो 2024 के लोकसभा चुनावों तक जारी रहा। 2021 के विधानसभा चुनावों में, राज्य में न तो कांग्रेस और न ही वाम मोर्चा को कोई सीट मिली थी. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को निर्धारित हैं. पहले चरण में 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा.

राज्य में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से चार-तरफा होने की उम्मीद है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा और कांग्रेस शामिल होंगे. कुछ अल्पसंख्यक-बहुल सीटों पर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और हुमायूं कबीर की आम आदमी उन्नयन पार्टी (एएयूपी) के बीच का गठबंधन भी चुनावी मुक़ाबले पर असर डाल सकता है.

इससे पहले बुधवार को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने चुनावी सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन देने की उनकी अपील का, राज्य और पूरे देश, दोनों जगहों पर कोई जवाब नहीं दिया.