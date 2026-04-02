हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Assembly Election 2026 Live: 'हिमंता बिस्वा सरमा देश के सबसे भ्रष्ट और सांप्रदायिक मुख्यमंत्री', असम CM पर भड़के राहुल गांधी

Assembly Election 2026 Live: 'हिमंता बिस्वा सरमा देश के सबसे भ्रष्ट और सांप्रदायिक मुख्यमंत्री', असम CM पर भड़के राहुल गांधी

Assembly Election 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव समेत असम, केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में होने वाले चुनाव की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए एबीपी के इस इलेक्शन पेज पर बने रहिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Apr 2026 04:55 PM (IST)

LIVE

Key Events
Assembly Election 2026 Live Updates West Bengal Assam Tamil Nadu Kerala Vidhan Sabha Polls Mamata Banerjee Himanta Biswa Assembly Election 2026 Live: 'हिमंता बिस्वा सरमा देश के सबसे भ्रष्ट और सांप्रदायिक मुख्यमंत्री', असम CM पर भड़के राहुल गांधी
Assembly Election 2026 Live
Source : PTI

Background

Assembly Election 2026 Live: चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा है. 9 अप्रैल को  केरल, असम और पुद्दुचेरी में मतदान है तो वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा. सबसे ज्यादा देशभर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) की चर्चा हो रही है. बंगाल में  23 और 29 तारीख को दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण में 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा.

बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच

पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला TMC और बीजेपी के बीच है. सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार राज्य में वापसी करेगी या बीजेपी सत्ता से टीएमसी को बेदखल कर सिंहासन हासिल करेगी. कांग्रेस और लेप्ठ की पार्टियां भी अपनी खोई हुई जमीन की तलाश कर रही है.

बुधवार को पश्चिम बंगाल की शेष 10 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने की उम्मीदवारों की घोषणा 

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की शेष 10 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी. ये घोषणा इस महीने के आखिर में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों से पहले की गई है. इससे पहले, 29 मार्च को, एआईसीसी ने राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 284 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी.

इस ताजा सूची के साथ, पार्टी ने अब सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं. बुधवार को घोषित की गई 10 सीटों के नाम अलीपुरद्वार, इस्लामपुर, गज़ोल, फरक्का, सागरदिघी, बेलडांगा, बदुरिया, अशोकनगर, श्रीरामपुर और पटासपुर हैं.

उम्मीदवारों की इस ताजा सूची में कोई भी बड़ा राजनीतिक नाम शामिल नहीं है. कांग्रेस ने राज्य में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के साथ अपना पिछला चुनावी गठबंधन तोड़ते हुए, सभी 294 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है.

कांग्रेस और वाम मोर्चा ने 2016 के विधानसभा चुनावों से ही सीटों के बंटवारे की व्यवस्था के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था, जो 2024 के लोकसभा चुनावों तक जारी रहा। 2021 के विधानसभा चुनावों में, राज्य में न तो कांग्रेस और न ही वाम मोर्चा को कोई सीट मिली थी. पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को निर्धारित हैं. पहले चरण में 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा.

राज्य में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से चार-तरफा होने की उम्मीद है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा और कांग्रेस शामिल होंगे. कुछ अल्पसंख्यक-बहुल सीटों पर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और हुमायूं कबीर की आम आदमी उन्नयन पार्टी (एएयूपी) के बीच का गठबंधन भी चुनावी मुक़ाबले पर असर डाल सकता है.

इससे पहले बुधवार को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने चुनावी सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन देने की उनकी अपील का, राज्य और पूरे देश, दोनों जगहों पर कोई जवाब नहीं दिया.

16:55 PM (IST)  •  05 Apr 2026

Assembly Election 2026 Live: असम-बंगाल जाने से पहले सुरक्षा अधिकारियों ने की रामलला की पूजा

असम और पश्चिम बंगाल चुनाव में ड्यूटी पर जा रही सुरक्षा एजेंसियों की बख्तरबंद गाड़ियां अयोध्या धाम पहुंचीं. वाहनों पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने राम मंदिर में दर्शन पूजन किया. 

16:47 PM (IST)  •  05 Apr 2026

Assembly Election 2026 Live: हिमंता सरमा पर भड़के राहुल गांधी

राहुल गांधी ने असम में एक रैली में कहा, 'हिमंता सरमा देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री हैं.हिमंता सरमा ने असम की जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है - इसका सबूत जनता के सामने है. असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी - सज़ा तय है.'

 

Load More
Tags :
Assam Assembly Election West Bengal Assembly Election West Bengal Election 2026 Elections 2026 WB Election 2026 Assam Assembly Election 2026 Assam Election 2026 Assembly Election 2026 Live
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: केरल के कन्नूर में BJP कार्यकर्ता के घर पर फेंका गया विस्फोटक, भयंकर धमाका
Assembly Election 2026 Live: केरल के कन्नूर में BJP कार्यकर्ता के घर पर फेंका गया विस्फोटक, भयंकर धमाका
चुनाव 2026
Bengal Election 2026: 'बंगाल में BJP की सबसे बड़ी सहयोगी खुद ममता बनर्जी हैं' , कांग्रेस नेता के बयान से मचा बवाल
'बंगाल में BJP की सबसे बड़ी सहयोगी खुद ममता बनर्जी हैं' , कांग्रेस नेता के बयान से मचा बवाल
चुनाव 2026
हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा आरोप- 'कांग्रेस ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूह से मिली झूठी जानकारी के आधार पर मेरी पत्नी पर लगाए आरोप'
हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा आरोप- 'कांग्रेस ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूह से मिली झूठी जानकारी के आधार पर मेरी पत्नी पर लगाए आरोप'
चुनाव 2026
टीवीके नेता आधव अर्जुन ने डीएमके पर साधा निशाना, कहा- स्टालिन ने अपनी बहन कनिमोझी करुणानिधि को किनारे कर दिया
टीवीके नेता आधव अर्जुन ने डीएमके पर साधा निशाना, कहा- स्टालिन ने अपनी बहन कनिमोझी करुणानिधि को किनारे कर दिया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत और रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से क्या हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत-रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के 47वें स्थापना दिवस पर CM योगी का खास संदेश, यूपी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से क्या कहा?
BJP के 47वें स्थापना दिवस पर CM योगी का खास संदेश, यूपी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से क्या कहा?
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी' और दे दी बड़ी सलाह
सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार उतारे जाने से उद्धव गुट नाराज, कांग्रेस को बताया 'मतलबी', दी यह सलाह
जनरल नॉलेज
क्या‌ GPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?
क्या‌ GPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?
ट्रेंडिंग
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget