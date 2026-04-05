तेहरान पर US का घातक हमला, मारे गए ईरानी कमांडर, खाड़ी में तनाव बढ़ा

US-Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि तेहरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए हैं. उन्होंने इसे ईरानी राजधानी पर हुए भारी हमले के रूप में बताया. इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें आसमान में धमाकों की रोशनी दिखाई दे रही है. यह घटना पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने और युद्ध के अगले कदम को लेकर बढ़ती चिंता के बीच हुई है.

48 घंटे की चेतावनी और होर्मुज की अहमियत

ट्रंप ने ईरान को नए 48 घंटे की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करता या होर्मुज जलसंधि नहीं खोलता, तो बहुत बड़ा खतरा होगा. होर्मुज जलसंधि दुनिया में तेल ले जाने का बहुत अहम रास्ता है और अगर यह बंद हो गया तो दुनिया में तेल की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ेगा.

अमेरिकी युद्ध विमानों का नुकसान और खोज

हाल ही में, दो अमेरिकी युद्ध विमान ईरान में गिर गए. यह लगभग छह हफ्ते से चल रहे युद्ध में अमेरिका का पहला बड़ा नुकसान है. अधिकारियों ने कहा कि एक पायलट अभी भी दुश्मन क्षेत्र में लापता है. इसी वजह से उसकी खोज के लिए जोखिम भरा अभियान चलाया जा रहा है.

अमेरिका में राजनीतिक हलचल: सेना के बड़े पद में बदलाव

युद्ध की जटिलताओं और बढ़ते खर्च के बीच, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने सेना के प्रमुख को तुरंत सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया. इसके पीछे कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई. इसे अमेरिका में युद्ध के कामकाज और बढ़ते खर्च को लेकर बढ़ती आलोचना से जोड़ा जा रहा है.

ईरान की सोशल मीडिया प्रतिक्रिया

ईरान ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उनके दूतावासों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बार-बार “शासन बदलो” की अपील का मजाक उड़ाया. एक दूतावास ने अमेरिकी सैन्य नेताओं की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि “शासन परिवर्तन सफल हो गया,” और हंसते हुए इमोजी का इस्तेमाल किया. दूसरे दूतावास ने अमेरिकी पायलट की सुरक्षा के बारे में कहा कि सैनिकों की स्थिति ईरान में अमेरिका की तुलना में ट्रंप के शासन में ज्यादा खतरनाक है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी अधिकारी कैदियों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ पेश आएंगे.