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पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने शनिवार (4 अप्रैल, 2026) को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की भतीजी हमीदेह सुलेमानी अफशार का ग्नीन कार्ड कैंसिल कर दिया है. कासिम सुलेमानी की मौत जनवरी, 2020 में अमेरिका की ओर से किए गए एक हमले में हुई थी.

मार्को रुबियो ने क्या बताया?

फिलहाल, हमीदेह सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी अमेरिकी संघीय एजेंसियों की हिरासत में हैं क्योंकि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने उनके ग्रीन कार्ड को कैंसिल कर दिया है. रुबियो ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों अभी तक अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारक के तौर पर रह रही थीं.

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'हमीदेह सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी अमेरिका में ग्रीन कार्ड पर रहते हुए ऐशो-आराम की जिंदगी जी रही थीं. अफशार, ईरान के दिवंगत मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की भतीजी हैं. वह ईरानी शासन की कट्टर समर्थक भी रही हैं, जिन्होंने अमेरिकियों पर हुए हमलों का जश्न भी मनाया और हमारे देश को ग्रेट सैटन (शैतान) कहा.'

Until recently, Hamideh Soleimani Afshar and her daughter were green card holders living lavishly in the United States.



Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

उन्होंने कहा, 'इस हफ्ते मैंने अफशार और उनकी बेटी दोनों की कानूनी स्थिति खत्म कर दी है और अभी वे अमेरिका से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया के तहत ICE की हिरासत में हैं. ट्रंप प्रशासन हमारे देश को उन विदेशी नागरिकों का ठिकाना नहीं बनने देगा, जो अमेरिका विरोधी आतंकवादी शासन का समर्थन करते हैं.'

अमेरिका के विदेश विभाग के मुताबिक, अफशार के पति को भी अमेरिका में घुसने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

अली लारिजानी की बेटी को भी अमेरिका ने दिया देश-निकाला

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व सचिव अली लारिजानी की बेटी फातिमा अर्देशीर-लारिजानी और उनके पति सैयद कलंतर मोतामेदी की कानूनी स्थिति भी रद्द कर दी थी. बता दें कि अली लारिजानी की मौत मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के दौरान इजरायल की ओर से किए गए हमलों में हो गई थी.

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