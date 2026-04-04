F-15 से लेकर F-35 तक, US के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स को कैसे मार गिराया? ईरान ने खोले राज

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वF-15 से लेकर F-35 तक, अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स को आसमान से कैसे मार गिराया? ईरान ने खोल दिया राज

F-15 से लेकर F-35 तक, अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स को आसमान से कैसे मार गिराया? ईरान ने खोल दिया राज

Iran War: ईरान में एक महीना से ज्यादा समय बिताने के बाद भी यूएस बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाई है. ईरान ने ही उसके F-35 और F-15 जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिसमें उसका अरबों का नुकसान हो गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 04 Apr 2026 11:35 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच जंग के 4 अप्रैल को 36 दिन हो चुके हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के पास अब न एयरफोर्स बची है और न नेवी, लेकिन वॉर जोन में अमेरिका को हो रहे एक के बाद एक नुकसान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. ईरान ने शुक्रवार (3 अप्रैल 2026) को अमेरिका के F-15 फाइटर जेट और A-10 अटैक एयरक्राफ्ट को मार गिराया. हालांकि यूएस ने एक पायलट को बचा लिया, जबकि दूसरा अभी भी लापता है.

यूएस फाइटर जेट को ईरान ने किया तबाह

वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, F-15E जेट के ढेर होने के बाद पायलट को रेस्क्यू करने के लिए भेजे गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी ईरान ने निशाना बनाया. ऐसे में अब दुनियाभर में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन है, जिससे उसने यूएस के फाइटर जेट को तबाह कर दिया. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के तहत संचालित खातम अल-अनबिया मुख्यालय ने बताया कि जंग के 35वें दिन ईरान ने नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था.

ईरान ने अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट को कैसे निशाना बनाया?

IRGC प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा, '3 अप्रैल का दिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 'गौरव का दिन' था. इस दिन हमने दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर पर सटीक हमला किया और उसमें से कई को मार गिराया. यह अमेरिका और उसके साथी के लिए बेइज्जती का ब्लैक फ्राइडे है.' उन्होंने बताया कि IRGC एयरोस्पेस फोर्स के नए एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी फाइटर जेट F-35 के अलावा तीन ड्रोन और दो रडार सिस्टम से बचने वाली क्रूज मिसाइलों को तबाह किया.

अमेरिका का दूसरा प्लेन A-10 वॉर्थोग फाइटर एयरक्राफ्ट ईरानी हमले का शिकार हुआ, जिसके बाद पायलट ने उसे कुवैत के हवाई क्षेत्र में लाकर खुद को इजेक्ट कर दिया. अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि F-15E के सर्च और रेस्क्यू की कोशिशों में शामिल दो अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग की चपेट में आ गए. हालांकि, हेलीकॉप्टर में सवार अमेरिकी कर्मी घायल हो गए, लेकिन दोनों विमान सुरक्षित रूप से अपने अड्डे पर लौट आए.

अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने वाले को ईरान देगा इनाम

एनबीसी न्यूज ने ईरान के सरकारी चैनल के हवाले से बताया कि ईरानी टेलीविजन रिपोर्टर ने कहा कि जो कोई भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ेगा, उसे एक कीमती इनाम मिलेगा. एक ईरानी गवर्नर ने यह भी वादा किया कि जो कोई भी दुश्मन की सेना को पकड़ेगा या मारेगा, उसकी सराहना की जाएगी. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि वह दक्षिण-पश्चिमी ईरान में उस जगह के पास तलाशी ले रहा है, जहां प्लेन गिरा था.

IRGC प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा, ईरान अपने युवा साइंटिस्ट की ओर से बनाए गए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर है. हम लगातार जंग के मैदान में इसे आजमा रहे हैं. हम जल्द ही अपने हवाई क्षेत्र पर 'पूरी तरह नियंत्रण पा लेंगे और पूरी दुनिया के सामने दुश्मन को कमजोर करेंगे. ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर गालीबाफ ने कहा कि अमेरिका और इजरायल की लड़ाई को शासन बदलने से घटाकर उनके पायलटों की तलाश कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें : US के F-35 और F-15 ढेर लेकिन 1 पायलट बचाने में कामयाबी, ईरान वॉर के जानें 5 लेटेस्ट अपडेट्स

Published at : 04 Apr 2026 11:23 PM (IST)
Tags :
Donald Trump IRAN Iran US War
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