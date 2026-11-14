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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका में उड़ानें फिर से शुरू हुईं, पूरे देश में लगा 'ग्राउंड स्टॉप' हटा

अमेरिका में उड़ानें फिर से शुरू हुईं, पूरे देश में लगा 'ग्राउंड स्टॉप' हटा

अमेरिका में उड़ानें फिर से शुरू हो गईं, पूरे देश में लगा 'ग्राउंड स्टॉप' हटा लिया गया है, लेकिन उड़ानों में देरी होने की संभावना है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 08:41 AM (IST)
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अमेरिका में कम्युनिकेशन सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के कारण चार घंटे से अधिक समय तक ठप रहा हवाई परिचालन अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने शुक्रवार शाम देशभर में लागू ग्राउंड स्टॉप हटा लिया और विमानों को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दे दी. 

हालांकि, उड़ानों पर लगी रोक हटने के बावजूद यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को पूरी क्षमता से काम शुरू करने में अभी समय लगेगा. इस कारण आने वाले घंटों में भी उड़ानों में देरी और उनके रद होने की समस्या बनी रह सकती है.

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हजारों यात्रियों को परेशानी हुई, घंटों किया इंतजार
तकनीकी खराबी के चलते शुक्रवार को अमेरिका के सभी एयरपोर्ट्स से विमानों के प्रस्थान पर रोक लगा दी गई थी. इससे देशभर में हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. कई यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ विमानों में बैठे यात्रियों को भी लंबे समय तक उड़ान का इंतजार करना पड़ा.

15 हजार से अधिक उड़ानें प्रभावित, शनिवार को भी संकट
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को अमेरिका में करीब 15 हजार उड़ानें देरी से संचालित हुईं या रद कर दी गईं. वहीं, शनिवार के लिए भी अमेरिका के भीतर, वहां आने और वहां से रवाना होने वाली 700 से अधिक उड़ानें रद हो चुकी थीं.

न्यूयार्क में एयरपोर्ट पर यात्रियों में दिखी अफरातफरी

न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली. सीएनएन के पत्रकार डेविड लोपेज ने एयरपोर्ट के बैगेज क्लेम क्षेत्र में अफरा-तफरी और बड़ी संख्या में यात्रियों के जमा होने की जानकारी दी. कई यात्री अब इस असमंजस में हैं कि एयरपोर्ट पर इंतजार जारी रखें या अपनी यात्रा के लिए कोई दूसरा इंतजाम करें.

सीएनएन से बातचीत में एक विमान से उतरने वाले यात्रियों ने बताया कि उनका विमान डेढ़ घंटे से अधिक समय तक रनवे पर खड़ा रहा. एयरपोर्ट प्रशासन लगातार यात्रियों को सलाह दे रहा है कि वे घर से निकलने से पहले संबंधित एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें.

FAA की तकनीक में बड़े बदलाव की जरूरत
अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री मार्कवेन मुलिन ने कहा कि इस तकनीकी गड़बड़ी से आम लोगों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था. हालांकि, उन्होंने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तकनीकी व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत बताई.

शुक्रवार रात मीडिया को संबोधित करते हुए मुलिन ने कहा कि एफएए की पूरी तकनीकी व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है. उनके मुताबिक, नए उपकरणों को पुरानी तकनीक के साथ जोड़ने की कोशिश के कारण मौजूदा व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग हिस्सों में थोड़ा-थोड़ा सुधार करने के बजाय पूरी प्रणाली को नए सिरे से विकसित करना जरूरी है. 

यह भी पढ़िएः US में तकनीकी खराबी से भारत-अमेरिका उड़ानों पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 14 Nov 2026 08:19 AM (IST)
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