ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका में ठप पड़ी फ्लाइट सर्विस, सभी उड़ानों पर रोक, ट्रैफिक कंट्रोल में बड़ी दिक्कत

अमेरिका में ठप पड़ी फ्लाइट सर्विस, सभी उड़ानों पर रोक, ट्रैफिक कंट्रोल में बड़ी दिक्कत

अमेरिका में उड़ान सेवाओं स्थगित कर दी गई हैं. यूएस में नेशनल और इंटरनेशनल सभी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया है. इसकी वजह से एयपोर्ट्स पर हड़कंप मच गया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री में बड़ी दिक्कत आ गई है. अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के कॉल पर देश की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है. यूएस में फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया है. इसकी वजह से पूरे देश में यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और एयरपोर्ट्स पर हड़कंप मच गया है. 

सीएनएन के मुताबिक, यह दिक्कत नेटवर्क राउटर में आई खराबी से शुरू हुई, जिसका असर धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गया. अमेरिकी विमानन प्रशासन (FAA) ने एक अलर्ट में कहा कि अगली सूचना तक सभी फ्लाइट्स पर रोक दी गई है. इससे 7,000 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
विश्व
US ने बहरीन में ईरानी हमले के दावे को किया खारिज, कहा- ‘दो ड्रोन रास्ते में ही मारे गए’
US ने बहरीन में ईरानी हमले के दावे को किया खारिज, कहा- ‘दो ड्रोन रास्ते में ही मारे गए’
विश्व
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
विश्व
ईरान के खिलाफ फिर से जंग छेड़ने की तैयारी में नेतन्याहू? ट्रंप पर दबाव बनाने US पहुंचे मोसाद चीफ
ईरान के खिलाफ फिर से जंग छेड़ने की तैयारी में नेतन्याहू? ट्रंप पर दबाव बनाने US पहुंचे मोसाद चीफ

अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'सभी एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स को प्रभावित करने वाली संचार समस्या के बाद FAA ने सभी अमेरिकी हवाई अड्डों के लिए पूरे देश में उड़ानें रोकने का आदेश जारी किया है. FAA के टेक्नीशियन इस समस्या की जांच कर रहे हैं. जैसे ही हमारे पास कोई जानकारी होगी, हम तुरंत अपडेट देंगे.'

अपडेट के बाद क्रैश हुआ संचार सिस्टम
सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को जोड़ने वाले निजी संचार नेटवर्क में अपडेट किया गया था. इसके बाद सिस्टम ने खुद को रीबूट किया, लेकिन इसी प्रक्रिया में तकनीकी खराबी आ गई और संचार व्यवस्था ठप हो गई. इस नेटवर्क का संचालन एल-3 हैरिस कंपनी करती है. हालांकि, कंपनी ने इस मामले में सीबीएस न्यूज के सवालों का तत्काल जवाब नहीं दिया.

अमेरिका के गृह सुरक्षा मंत्री मार्कवेन मुलिन ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फिलहाल किसी साजिश या अमेरिका के खिलाफ जानबूझकर किए गए हमले के संकेत नहीं मिले हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में आई तकनीकी खराबी है. एहतियात के तौर पर सभी उड़ानों को रोकने का फैसला लिया गया है.


हवा में मौजूद विमानों पर नजर
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के अनुसार, जब देशभर में उड़ानों पर रोक लगाई गई, उस समय करीब 3100 विमान अमेरिकी एयरपोर्ट की ओर उड़ान भर रहे थे. मुलिन ने बताया कि हवा में मौजूद विमानों को एक-एक करके उनकी स्थिति के अनुसार संभाला जा रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी विमान सुरक्षित तरीके से उतर सकेंगे और किसी यात्री की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि संबंधित संघीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. मुलिन ने इसे सीधे तौर पर संकट कहने से परहेज किया, लेकिन स्वीकार किया कि देशभर में उड़ानें रोकने की स्थिति असाधारण है.

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को कुछ मार्गों पर छूट
सीबीएस न्यूज के एक सूत्र के मुताबिक, अमेरिका के पूर्वी तट से रवाना होने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति दी गई. वहीं जैक्सनविल, ह्यूस्टन, मियामी और सैन जुआन से कुछ विमानों को दक्षिण दिशा में मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के ऊपर से जाने की अनुमति मिली.

एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कमांड सेंटर ने अपने अलर्ट में कहा कि अगले आदेश तक सभी एयरपोर्ट से विमानों की रवानगी रोक दी जाए. आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को उनकी स्थिति के अनुसार अलग-अलग अनुमति दी जाएगी.

बड़े एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी बढ़ी
उड़ानों पर रोक का असर बोस्टन, अटलांटा, मियामी, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस और बाल्टीमोर समेत देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर दिखाई दिया. विमानों के संचालन में देरी के कारण यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा.

इससे पहले शुक्रवार को ही शिकागो के ओ'हेयर इंटरनेशनल और मिडवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उपकरणों में खराबी के कारण उड़ानों पर रोक लगाई गई थी.

2023 में भी ठप हुई थी हवाई यातायात व्यवस्था
अमेरिका में इससे पहले जनवरी 2023 में भी एफएए के सिस्टम में खराबी के कारण देशभर में कुछ घंटों के लिए उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी थी. उस समय उड़ान कर्मियों को जरूरी अलर्ट भेजने वाला सिस्टम रात में बंद हो गया था, जिससे घरेलू उड़ानों में देरी हुई थी.

यह भी पढ़ें : ईरान के खिलाफ फिर से जंग छेड़ने की तैयारी में नेतन्याहू? ट्रंप पर दबाव बनाने US पहुंचे मोसाद चीफ

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 14 Nov 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
US US Flight US Airports
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
विश्व
US ने बहरीन में ईरानी हमले के दावे को किया खारिज, कहा- ‘दो ड्रोन रास्ते में ही मारे गए’
US ने बहरीन में ईरानी हमले के दावे को किया खारिज, कहा- ‘दो ड्रोन रास्ते में ही मारे गए’
विश्व
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
विश्व
ईरान के खिलाफ फिर से जंग छेड़ने की तैयारी में नेतन्याहू? ट्रंप पर दबाव बनाने US पहुंचे मोसाद चीफ
ईरान के खिलाफ फिर से जंग छेड़ने की तैयारी में नेतन्याहू? ट्रंप पर दबाव बनाने US पहुंचे मोसाद चीफ
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
इंडिया
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
विश्व
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
बॉलीवुड
ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी 'गनमास्टर जी9'? बन सकती है इमरान हाशमी की 4th बिगेस्ट ओपनर
ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी 'गनमास्टर जी9'? बन सकती है इमरान हाशमी की 4th बिगेस्ट ओपनर
क्रिकेट
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
इंडिया
BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति
BJP को रोकने TMC नेता कुणाल घोष ने बंगाल में की 'महागठबंधन' की वकालत , कांग्रेस ने जताई आपत्ति
महाराष्ट्र
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
ट्रेंडिंग
Viral Video: कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget