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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिकी सेना ने जहाज पर चलाई गोली, ईरान की नाकेबंदी तोड़ते वक्त किया अटैक

अमेरिकी सेना ने जहाज पर चलाई गोली, ईरान की नाकेबंदी तोड़ते वक्त किया अटैक

अमेरिकी सेना ने पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलीबारी की थी. यह ईरानी बंदरगाह को तोड़ने की कोशिश कर रहा था. अमेरिकी जहाज ने हमला तब किया, जब उसने चेतावनियों को नजरंदाज किया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Aug 2026 06:51 PM (IST)
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अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी तोड़ने वाले जहाज पर हमला किया है. पनामा के झंडे वाले जहाज पर हेलिकॉप्टर से गोली चलाई है. यह घटनाक्रम मंगलवार को सामने आया है. अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी कि मंगलवार को अमेरिकी सेना ने पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोली चलाई. ये जहाज ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था.

अधिकारी के मुताबिक, 'ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी को लागू करने में लगे अमेरिका की चेतावनियों को जहाजों के क्रू ने नजरंदाज किया था. इसके बाद अमेरिका सेना के एक हेलिकॉप्टर ने जहाज के रडार पर गोली चलाई. इधर, ट्रंप प्रशासन लगातार ईरान की सरकार पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. इसी के तहत यह कार्रवाई सामने आई है.' 

वॉल्टर ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी देते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना ने पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलीबारी की थी. यह ईरानी बंदरगाह को तोड़ने की कोशिश कर रहा था. अमेरिकी जहाज ने हमला तब किया, जब उसने चेतावनियों को नजरंदाज किया. ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना के एक हेलीकॉप्टर ने जहाज के रडार पर गोली चलाई, इससे जहाज में आग लग गई. बाद में आग को बुझा दिया गया है. समुद्री सुरक्षा कंपनी वैनगार्ड ने जहाज के पहचान वेला नोवा के तौर पर की है. इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. वहीं, 17 क्रू मेंबर सुरक्षित है. 

यमन में एक हूतियों के हमले में 3 लोगों की मौत

इधर, यमन के कोस्ट गार्ड ने जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार को अल मंदेब में एक छोटे कार्गो जहाज पर हमला हुआ. इसमें तीन क्रू सदस्यों की मौत हो गई. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स ने बताया कि तंजानिया के झंडे वाले जहाज तिहामाह को यमन के अल मोखा तट के पास एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया. जहाज को ईरान समर्थित हूतियों ने निशाना बनाया था. हालांकि, इस समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. इस हमले में तीन क्रू सदस्यों में दो पाकिस्तान और एक इंडोनेशिया के नागरिक शामिल थे. इनकी तीनों की मौत हुई है. जहाज ओमान के सलालाह से जिबूती जा रहा था. तभी हमला हुआ था. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 11 Aug 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Middle East Iran-US WORLD NEWS
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