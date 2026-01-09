ईरान को लेकर क्या है ट्रंप का प्लान? कर दिया बड़ा खुलासा, सरकार को दी भयानक चेतावनी
ईरानी में जारी भारी बवाल के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है. प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी शासन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (8 जनवरी) को ईरानी शासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अधिकारी विरोध प्रदर्शनों पर ज्यादा सख्ती दिखाते हैं, प्रदर्शनकारियों की हत्या जैसे काम करते हैं तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा.
ट्रंप ने रेडियो होस्ट ह्यू हेविट के साथ इंटरव्यू में कहा, 'मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों के दौरान करते हैं उनके यहां बहुत सारे दंगे होते हैं. अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उन्हें कड़ी सजा देंगे.'
उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे- ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति की ये चेतावनी ईरान में बढ़ती अशांति के बीच आई है, जहां बिगड़ते आर्थिक संकट के कारण कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदर्शनों से जुड़ी झड़पों में कम से कम 45 लोग मारे जा चुके हैं, जिससे अशांति से निपटने के तेहरान के तरीके को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंताएं और बढ़ गई हैं. जब हेविट ने कहा कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्जनों लोग मारे गए. इस पर ट्रंप ने कहा कि कुछ मौतें भगदड़ के कारण हुई थीं. मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसके लिए किसी को ज़िम्मेदार ठहरा सकता हूं, लेकिन उन्हें बहुत सख्ती से कहा गया है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे.
ट्रंप ने ईरान को बताया महान देश
जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के सरकार-विरोधी प्रदर्शनकारियों के लिए उनका क्या संदेश है तो ट्रंप ने कहा कि आपको (ईरानी लोगों को) स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए. आप बहादुर लोग हैं. आपके देश के साथ जो हुआ है वह शर्मनाक है. आपका देश एक महान देश था.
पहलवी से मिलने को लेकर क्या बोले ट्रंप
ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल उनका रेजा पहलवी से मिलने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें देखा है और वे एक अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उनसे मिलना उचित होगा.' ट्रंप ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हमें सबको मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन आगे आता है.'
ये भी पढ़ें
भाजपा के चुनावी वॉर रूम से लेकर ममता बनर्जी के करीबी बनने तक, खामोशी से उभरे प्रतीक जैन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL