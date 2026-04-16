एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ होर्मुज पर नाकेबंदी... ईरान पर कैसे तीन तरफ से अटैक कर रहे ट्रंप?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran: एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ होर्मुज पर नाकेबंदी, ईरान पर 'थ्री-वे अटैक' कर रहे ट्रंप, समझें US का पूरा गणित

US Iran: एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ होर्मुज पर नाकेबंदी, ईरान पर 'थ्री-वे अटैक' कर रहे ट्रंप, समझें US का पूरा गणित

US Iran Ceasefire Pakistan: अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीजफायर पर चल रही है, लेकिन अब पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक बार फिर से दोनों देश बातचीत कर सकते हैं.

By : रत्नाकर पाण्डेय | Updated at : 16 Apr 2026 06:09 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं. इन दिनों सीजफायर को बढ़ाने को लेकर भी खूब चर्चा हुई, हालांकि फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं. अमेरिका एक तरफ ईरान से समझौते पर बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक्शन में भी है. ट्रंप ने ईरान को फिलहाल तीन तरीकों से घेर रखा है और वह इसके लिए पाकिस्तान का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहा है. 

विदेश मामलों के जानकार रॉबिंदर सचदेव ने अमेरिका-ईरान मामले पर अहम प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस वक्त 'थ्री-वे अटैक' मोड में दिखाई दे रहा हैं. उन्होंने कहा, वे एक तरफ पाकिस्तान को बिचौलिया बनाकर ईरान से बातचीत का नाटक कर रहा हैं, तो दूसरी तरफ 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' की नाकेबंदी कर ईरान का दम घोंट रहे हैं. तीसरी तरफ रूस-ईरान से तेल खरीदने वालों पर आर्थिक बमबारी की तैयारी कर चुका हैं.

ईरान दौरे पर पाकिस्तानी डेलीगेशन

पाकिस्तानी डेलीगेशन इस वक्त ईरान में है. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ से मुलाकात की. आसिम मुनीर ने बुधवार (15 अप्रैल) को ईरानी विदेश मंत्री समेत अन्य नेताओं से भी मीटिंग की थी. दरअसल पाकिस्तान लगातार अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से बात नहीं बन सकी है. दिलचस्प बात यह है कि आसिम मुनीर जब तेहरान एयरपोर्ट पर उतरे थे, तब सैन्य वर्दी में थे, लेकिन जब कल ईरानी विदेश मंत्री समेत अन्य नेताओं से मिले तब कोट पैंट में थे.

इस्लामाबाद में नहीं बनी बात, अब आगे क्या

अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन ने इस्लामाबाद में समझौते पर बात की थी. ट्रंप ने इस मीटिंग के बाद कहा था कि अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन परमाणु हथियार का मामला नहीं सुलझ पाया. ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट के मुद्दे पर अड़ा हुआ है. ट्रंप को यही बात खटक रही है. उन्होंने इस्लामाबाद वार्ता के दौरान ही कई बार ईरान को धमकी दी थी. ट्रंप ने कहा था कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा.

इस्लामाबाद में बात नहीं बनी तो पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान पहुंच गया. अब दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बातचीत हो सकती है.

यह भी पढ़ें : Women’s Reservation Bill: 'अखिलेश जी मेरे मित्र, कभी-कभी मदद कर देते हैं', PM मोदी ने सपा प्रमुख का संसद में क्यों किया जिक्र

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं.

नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. खेल से जुड़ी खबरों, एनालिसिस और स्टोरीज़ को वे आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 16 Apr 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Pakistan US Iran War US Iran Ceasefire
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