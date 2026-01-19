हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'सिर्फ शांति के लिए सोचने की अब कोई मजबूरी नहीं', नोबेल पुरस्कार न मिलने से गुस्साए ट्रंप ने किसे धमकाया

'सिर्फ शांति के लिए सोचने की अब कोई मजबूरी नहीं', नोबेल पुरस्कार न मिलने से गुस्साए ट्रंप ने किसे धमकाया

नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और वो कई मौकों पर अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं. इसके बाद अब उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 19 Jan 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे को एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने के बाद अब उन्हें शांति के बारे में सोचने की कोई मजबूरी नहीं लगती. ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की मेजबानी में नॉर्वे की भूमिका पर अब खुलकर बोला है और इसे अपने विदेश नीति संबंधित विचारों से जोड़ा है. 

अब मैं सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचूंगा- ट्रंप
पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (पीबीएस) के अनुसार ट्रंप ने लिखा, "यह देखते हुए कि आपके देश ने मुझे 8 युद्धों को रोकने के बावजूद नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया. ऐसे में मुझे अब केवल शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती. अब मैं इस बारे में सोच सकता हूं कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा और ठीक है."

ग्रीनलैंड पर कब्जे की फिर दी धमकी
ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि न तो डेनमार्क और न ही मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाएं इस क्षेत्र को प्रमुख शक्तियों से बचा सकती हैं. उन्होंने कहा, “डेनमार्क उस भूमि की रक्षा रूस या चीन से नहीं कर सकता और वैसे भी उनके पास स्वामित्व का अधिकार कैसे है? उनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं हैं, बस इतना ही है कि सैंकड़ों साल पहले वहां एक नाव उतरी थी, हमारी नावें भी वहां उतरती थीं.”

ग्रीनलैंड को लेकर पूरी दुनिया को धमकाया
पश्चिमी सैन्य गठबंधन में अपनी भूमिका पर ज़ोर देते हुए ट्रंप ने दावा किया, “नाटो की स्थापना के बाद से मैंने किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में इसके लिए अधिक काम किया है और अब नाटो को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कुछ करना चाहिए.” उन्होंने आगे कहा, “जब तक ग्रीनलैंड पर हमारा पूर्ण कंट्रोल नहीं होगा, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं है.”

अमेरिका से डरते हैं चीन और रूस- ट्रंप 
ट्रंप ने कई मौकों पर दावा किया है कि उन्होंने अकेले ही आठ युद्धों को समाप्त किया. उनका कहना है कि हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार महत्वहीन है, फिर भी नॉर्वे द्वारा पुरस्कार न देने का निर्णय गलत था. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीन और रूस जिस एक देश से डरते और उसका सम्मान करते हैं, वो अमेरिका ही है." 

ये भी पढ़ें

नितिन नबीन की होगी ‘युवा’ टीम, मोदी सरकार और BJP में जनरेशन शिफ्ट की क्या हो गई तैयारी?

Published at : 19 Jan 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US Norway Nobel Peace Prize
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Balochistan On Pakistan: 'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हिन्दू कायर हैं, मुसलमान धन्य हैं जो...', माघ मेले की घटना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
'हिन्दू कायर हैं, मुसलमान धन्य हैं', माघ मेले की घटना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
इंडिया
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
Advertisement

वीडियोज

Noida Software Engineer Death:सिस्टम की लापरवाही ने लेली इंजीनियर की जान | ABP News
Noida Software Engineer Death:बचाई जा सकती थी Yuvraj की जान, सिस्टरम की लापरवाही से हो गया बड़ा हादसा
Breaking News: Aparna Yadav से जल्द तलाक लेंगे Prateek Yadav | UP News | ABP News
Kota News: चलती ट्रेन में दिखा सांप, यात्रियों में मच गया हड़कंप | Dayodaya Express | ABP NEWS
Congress पार्टी पर Shivraj Singh Chouhan ने किया तीखा प्रहार | BJP | AI | Letter | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Balochistan On Pakistan: 'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हिन्दू कायर हैं, मुसलमान धन्य हैं जो...', माघ मेले की घटना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
'हिन्दू कायर हैं, मुसलमान धन्य हैं', माघ मेले की घटना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
इंडिया
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
जनरल नॉलेज
तलाक के प्रोसेस में पत्नी पर नहीं लगा सकते ये आरोप, वरना हो सकती है जेल
तलाक के प्रोसेस में पत्नी पर नहीं लगा सकते ये आरोप, वरना हो सकती है जेल
हेल्थ
Solar Eclipse Health Effects:सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam Guide: NEET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें, पूरा प्रोसेस यहां जानें
NEET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें, पूरा प्रोसेस यहां जानें
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget