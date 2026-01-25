'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने चीन के साथ कोई व्यापार समझौता किया तो उस पर 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे. डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि कनाडा खुद को चीन के लिए ऐसे रास्ते की तरह इस्तेमाल होने दे रहा है, जहां से चीन के सामान अमेरिकी बाजारों में घुस सकें.

ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कनाडा को चीन का ‘ड्रॉप ऑफ पोर्ट’ बनाया तो यह उनकी बहुत बड़ी गलती होगी. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ऐसे किसी भी समझौते की सूरत में अमेरिका में आने वाले कनाडा के सभी प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा.

ट्रंप और कनाडा के बीच तनातनी

दरअसल सुरक्षा के मुद्दे पर भी ट्रंप और कनाडा के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई है. ट्रंप ने ग्रीनलैंड में प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट को खारिज करने पर कनाडा को आड़े हाथों लिया है. ट्रंप का कहना है कि ये प्रोजेक्ट कनाडा की रक्षा करेगा, लेकिन कनाडा अमेरिकी सुरक्षा के बजाय चीन के साथ संबंध गहरा करने में जुटा है.

कनाडाई PM ने क्या कहा था

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, जिससे ट्रंप भड़के हुए हैं. कार्नी ने कहा कि दुनिया अब उस दौर में है जहां दशकों पुरानी नियम आधारित व्यवस्था धुंधली पड़ रही है. उन्होंने अमेरिका की मर्जी थोपने की नीति पर हमला करते हुए कहा कि मध्यम देशों को अब एकजुट होकर काम करना होगा.

डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी ने कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. अगर 100 फीसदी टैरिफ लागू होता है तो कनाडा का एक्सपोर्ट बुरी तरह ठप हो सकता है और वहां की कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति से कोई समझौता नहीं करेंगे.

