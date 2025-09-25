अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने से ठीक पहले राष्ट्रपति रहे जो बाइडेन पर निशाना साधा है, हालांकि इस बार बयानबाजी की जगह ये मामला फोटो से जुड़ा हुआ है. बता दें कि व्हाइट हाउस की वेस्ट विंग के बाहर वॉक-वे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाई गई है. प्रेसिडेशियल वॉक ऑफ फ्रेम में बाइडेन का पोर्ट्रेट देख लोगों को हैरानी हो रही है.

व्हाइट हाउस के वॉक-वे में रोनाल्ड रीगन से लेकर बराक ओबामा तक सभी पूर्व राष्ट्रपतियों के पोर्ट्रेट हैं, लेकिन जो बाइडेन की फोटो की जगह ऑटोपेन की तस्वीर लगाई गई है.

क्या होता है ऑटोपेन

ऑटोपेन एक डिजिटल डिवाइस है, जो किसी भी व्यक्ति के साइन को ऑटोमैटिकली एप्लाई करता है. यह एक रोबोटिक आर्म या प्रोग्राम्ड पेन के जरिए काम करता है, जो मूल हस्ताक्षर का डिजिटल पैटर्न स्टोर कर कागज पर उसी तरह बनाता है. जो बाइडेन के मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन की शारीरिक क्षमताओं को छिपाने के लिए ऑटोपेन का दुरुपयोग किया और महत्वपूर्ण फैसले बिना उनकी जानकारी के लिए गए.

क्षमादान देने के लिए हुआ था ऑटोपेन का इस्तेमाल

बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम महीनों में उन्होंने 4,000 से अधिक लोगों को क्षमादान देने और सजा कम करने के लिए ऑटोपेन का इस्तेमाल किया. यह संख्या इतनी बड़ी थी कि व्यक्तिगत रूप से साइन करना असंभव था. ट्रंप ने जनवरी 2025 में कहा था कि बाइडेन की ओर से दी गई क्षमादान का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि इन दस्तावेजों पर ऑटोपेन से साइन किए गए थे और बाइडेन को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था.

ट्रंप के कार्यकाल में भी हुआ था इस्तेमाल

बाइडेन ने जुलाई 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सभी फैसले मौखिक रूप से लिए थे और ऑटोपेन सिर्फ साइनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी कानून में ऑटोपेन से साइन की गई क्षमाएं या एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पूरी तरह वैध हैं. ट्रंप के कार्यकाल में भी इसका इस्तेमाल हुआ था.

ये भी पढ़ें

CDS जनरल अनिल चौहान बोले- 'सरकार ने इजाजत नहीं दी, अगर 1962 की जंग में उतरी होती एयर फोर्स तो...'