टैरिफ डील की बातचीत के बीच अमेरिका ने भारत को 'गाज़ा पीस बोर्ड' में शामिल होने का न्योता दिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है. गाजा को लेकर गाज़ा पीस बोर्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षी योजना है. इसका मकसद युद्ध के बाद गाजा में शासन और वह हो रहे रिडेवलपमेंट की देख रेख करना है.

ग़ाज़ा के लिए ट्रंप ने 16 जनवरी को पीस ऑफ बोर्ड का ऐलान किया था. इसमें 20 बिंदुओं में शांति स्थापित करने का प्लान रखा है. इसे भविष्य में ग्लोबल झगड़ों को सुलझाने के लिए एक मैकेनिज्म के तौर पर देखा जा रहा है.

ग़ाज़ा के लिए ट्रंप ने 16 जनवरी को पीस ऑफ बोर्ड का ऐलान किया था. इस बोर्ड के अध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप हैं. संस्थापक कार्यकारी बोर्ड में इन सदस्यों के नामों का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया था. इस बोर्ड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिक के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, मार्क रोवन (सीईओ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट), अजय बंगा (विश्व बैंक के अध्यक्ष), रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं.

व्हाइट हाउस ने क्या जानकारी दी थी?

इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि एक बोर्ड होगा. इसकी अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे. इसमें युद्ध से ग्रसित क्षेत्र में शासन करने के लिए एक टेक्नोक्रेट्स की एक फिलिस्तीनी समिति होगी. साथ ही दूसरा कार्यकारी बोर्ड होगा. इसमें ज्यादा से ज्यादा सलाहकार भूमिका निभाएंगे.

बोर्ड में शामिल होने का न्योता हमें भी मिला है: पाकिस्तान

पाकिस्तान ने कहा है कि उसे भी गाज़ा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए ट्रंप का न्योता मिला है. साथ ही भारत एक ऐसा देश है, जिसे इजरायल और फिलिस्तीन स्वीकार करते हैं. दोनों देशों के भारत से ऐतिहासिक संबंध हैं. भारत का जहां इजरायल का रणनीतिक साझेदार है, तो वहीं फिलिस्तीन को हमेशा ही भारत ने मानवीय सहायता और मदद की है.

हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान भी मिस्र के रास्ते गाज़ा को मानवीय सहायता भेजने वाले देशों में भारत प्रमुख तौर पर था. इससे पहले इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने बताया था कि गाज़ा के भविष्य के लिए पाकिस्तान इजरायल को स्वीकार्य ही नहीं होगा.

अन्य देश ट्रंप के न्योते पर सावधानी से दे रहे प्रतिक्रिया

ट्रंप की तरफ से दिए गए न्योते पर अन्य देशों की सरकारों ने सावधानी रखते हुए प्रतिक्रिया दी है. इसका मकसद सिर्फ दुनिया भर के झगड़ों को सुलझाना है. हालांकि, एक डिप्लोमेट्स ने इसे यूनाइटेड नेशंस के काम को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है.

दुनिया के 60 देशों को भेजा गया है न्योता

यह न्योते 60 देशों को भेजे गए हैं. इनमें यूरोप के देश भी हैं. दूसरी सरकारें अमेरिका की तरफ से भेजे इन न्योते पर कुछ भी कहने से हिचकिचा रही थीं. वॉशिंगटन ने देशों की जिम्मेदारी को विस्तार से नहीं बताया है. अगले कुछ हफ्तों में इसके सदस्यों की घोषणा की जाएगी.

एक अलग से 11 सदस्यीय गाज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, यूएन से सिग्रिड काग, संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री रीम अल हाशिमी, इजरायली साइप्रस अरबपति याकिर गबे और कतर समेत संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारी शामिल होंगे.