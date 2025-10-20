डोनाल्ड ट्रंप के रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर फोर्स वन में चढ़ने के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर एक चौंका देने वाला मामला सामने आया. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उसी दौरान सीक्रेट सर्विस को राष्ट्रपति विमान के बोर्डिंग और प्रस्थान क्षेत्र के पास एक संदिग्ध 'हंटिंग स्टैंड' दिखाई दिया.

एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा, 'राष्ट्रपति के वेस्ट पाम बीच लौटने से पहले USSS ने एयर फोर्स वन लैंडिंग क्षेत्र की दृष्टि रेखा के भीतर ऊंचाई पर एक हंटिंग स्टैंड देखा.'

FBI के निदेशक काश पटेल ने क्या बताया?

काश पटेल ने बताया कि घटनास्थल पर तलाशी अभियान के दौरान कोई व्यक्ति नहीं मिला. एफबीआई ने अब जांच का जिम्मा संभाल लिया है. घटनास्थल पर प्रूफ जुटाने के लिए कई टीमों और हाईटेक ट्रैकिंग क्षमताओं को तैनात किया गया है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घटनास्थल पर कोई गोला-बारूद या विस्फोटक नहीं मिला है. हालांकि, इस संरचना की मौजूदगी के कारण एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रोटोकॉल की तत्काल समीक्षा करनी पड़ी.

एफबीआई ने कहा कि लकड़ी का यह ढांचा हवाई क्षेत्र के उस हिस्से से लगभग 200 गज की दूरी पर पाया गया, जहां हाल ही में एयर फ़ोर्स वन को पार्क किया गया था. स्थानीय मीडिया के अनुसार, राष्ट्रपति का विमान एयरपोर्ट पर कहीं और खड़ा था, लेकिन निर्माण कार्य के कारण इसे निजी विमानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्र के करीब लाया गया, जिससे यह संभावित रूप से दिखाई देने लगा.

अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई

एफबीआई के निदेशक पटेल ने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि इस ढांचे का निर्माण या उपयोग किसने किया और क्या इसका हाल ही में किसी सुरक्षा खतरे से कोई संबंध था. उन्होंने आगे कहा कि शिकार स्थल का अभी तक किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं पाया गया है. जांच ​​जारी रहने के कारण अधिकारियों ने किसी भी गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की है.

बता दें कि सुरक्षा अलर्ट के चलते ट्रंप कथित तौर पर एयर फ़ोर्स वन में छोटी (पिछली सीढ़ियों) से चढ़े. इसका इस्तेमाल आमतौर पर कम दृश्यता या हाई रिस्क वाली स्थितियों के लिए किया जाता है. सीक्रेट सर्विस ने विमान में चढ़ते समय जोखिम को कम करने के लिए यह बदलाव किया.

